ConcertoRoma

Teatro Sala Umberto, I Solisti Ambrosiani in concerto – Non può morir chi non è vivo

Redazione Roma
Redazione Roma
79

Domenica Classica 2025/2026, domenica 8 febbraio 2026 ore 11

Teatro Sala Umberto
Domenica Classica 2025/2026

I Solisti Ambrosiani in concerto
Non può morir chi non è vivo
domenica 8 febbraio 2026 ore 11

Domenica 8 febbraio alle ore 11 un nuovo appuntamento della rassegna Domenica Classica, con il concerto dei Solisti Ambrosiani, dal titolo “Non può morir chi non è vivo”.

L’ensemble, fondato dal violinista Davide Belosio e dal soprano Tullia Pedersoli, si annovera tra i principali interpreti del repertorio barocco e si presenterà per questo appuntamento in formazione di quartetto, esplorando i più importanti autori italiani nati, ad eccezione di Monteverdi, nella seconda metà del Seicento.

Il programma vedrà Davide Belosio affrontare la celebre sonata “Il trillo del diavolo” di Giuseppe Tartini e brani di Francesco Maria Veracini, virtuoso fiorentino acclamato in tutta Europa. Il soprano Tullia Pedersoli interpreterà una delle meravigliose cantate di Antonio Caldara e una composizione di Benedetto Marcello che l’ensemble ha registrato in prima mondiale nell’agosto 2025.
Infine, l’omaggio a Claudio Monteverdi, considerato il padre della musica moderna del passaggio al Barocco, completerà questo percorso straordinario attraverso gli Scherzi Musicali. Il titolo del concerto, “Non può morir chi non è vivo”, è tratto da un verso dello Scherzo. Per l’autore la musica è essenzialmente un modo per mettere in luce i sentimenti e gli affetti dell’animo umano.

Gli appuntamenti di Domenica Classica, la rassegna di matinée musicali (ore 11.00) dedicate alla musica classica e cameristica, con la direzione artistica del pianista e compositore Lorenzo Porta del Lungo, proseguono domenica 15 marzo, con un itinerario sonoro per flauto, violino e pianoforte con musiche di I. Clarke, M. Bonis, B. Martinů, D. D. Šostakovič e N. Rota. La stagione si concluderà domenica 3 maggio con un recital pianistico di Lorenzo Porta del Lungo.

INFO
I biglietti, senza costi di prevendita, hanno i seguenti prezzi:
Platea intero € 22,00, ridotto € 18,00
Galleria intero € 15,00, ridotto € 12,00.
Le riduzioni si applicano agli Over 65 e ai soci CRAL.

Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753
Visita: www.teatrosalaumberto.com
Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it

Ti Potrebbero Interessare Anche

IUC, Mayer suona Strauss
Teatro Torlonia, Ismene di Ghiannis Ritsos
IL CONCERTO CHE VORREI
Teatro dell’Opera di Roma, la prima italiana di Adriana Mater di Kaija Saariaho
Teatro Vittoria, Enzo Decaro in Non è vero ma ci credo
Condividi questo articolo
Articolo precedente Teatro Sistina, Ti sposo, ma non troppo
Articolo successivo Accademia di Santa Cecilia, Lorenzo Viotti/Ettore Pagano in concerto

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Performing, va oltre l’evento
Arte/Cultura Catanzaro
AURORADISERA 2026
Commedia Firenze
Castello di Thiene Archibugio
Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare al Castello di Thiene
Vicenza
La-Bayadere_Un-totale_ph-Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2023_
Teatro dell’Opera di Roma, La Bayadère di Benjamin Pech
Danza/Balletto Recensioni/Articoli Roma