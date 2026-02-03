Teatro Sistina, Ti sposo, ma non troppo

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta dal

Il Teatro Sistina ospita, da mercoledì 4 a domenica 15 febbraio, “Ti sposo ma non troppo” la commediascritta e diretta da Gabriele Pignottacon protagonistiVanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

E voi siete pronti ad innamorarvi di nuovo?

Dopo il successo travolgente di Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, ArtistiAssociati è fiera di presentare un nuovo, imperdibile spettacolo che ridefinisce il concetto di commedia romantica. Ti sposo ma non troppo non è solo una storia d’amore: è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee, un testo che intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano.

I protagonisti sono quattro individui che, superati i quarant’anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito.

Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna innamorata e madre devota, sconvolta dal tradimento del marito. Luca (Gabriele Pignotta), fisioterapista divorziato, si barcamena tra l’amore per sua figlia e le illusioni delle app di incontri. Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da 15 anni, affrontano una crisi matrimoniale che mette in discussione tutto ciò che credevano di sapere sull’amore. In un intreccio brillante e sorprendente, le vite dei quattro si scontrano e si trasformano. Emozioni dimenticate riaffiorano, crisi esistenziali si intrecciano a risate spiazzanti, e gaffe esilaranti lasciano spazio a momenti di verità illuminanti. Mentre tutto sembra precipitare verso una resa dei conti inevitabile, il desiderio di amare e sentirsi vivi si fa strada con forza, anche quando sembrava impossibile.

Ma la vera domanda è: siamo davvero diventati inadatti a costruire relazioni stabili, o è l’amore stesso a richiedere un’evoluzione personale che non abbiamo il coraggio – o il tempo – di affrontare?

Dopo il grande successo cinematografico del 2014, Ti sposo ma non troppo approda ora sui palcoscenici italiani in una veste completamente rinnovata, attuale e ricca di emozioni. Preparati a ridere, riflettere e – perché no – a innamorarti di nuovo. E tu, sei pronto a metterti in gioco?

durata: 60 minuti, intervallo, 50 minuti

personaggi > interpreti

ANDREA > Vanessa Incontrada

LUCA > Gabriele Pignotta

CARLOTTA > Siddhartha Prestinari

ANDREA > Fabio Avaro

