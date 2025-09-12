ROBERTO CIUFOLI IN OH! DISS’EA

|
Roberto Ciufoli apre in anteprima il Festival del Mito 2025 con “Oh! Diss’ea”
Domenica 14 settembre, ore 20.00 – Chiostro del Museo Ribezzo, Brindisi
Brindisi si prepara ad accogliere un’anteprima d’eccezione: domenica 14 settembre alle ore 20.00, nel suggestivo chiostro del Museo Ribezzo, il pubblico potrà assistere a “Oh! Diss’ea”, spettacolo teatrale di e con Roberto Ciufoli, evento di preview della rassegna Festival del Mito 2025.
Dopo il lungo assedio di Troia, Ulisse è davvero partito deciso verso Itaca e la sua amata Penelope, oppure ha vagato per dieci anni senza meta, preda della propria distrazione? È l’interrogativo che da secoli affascina studiosi e letterati e che Ciufoli affronta con la sua inconfondibile cifra ironica.
Con “Oh! Diss’ea”, l’attore romano propone una personale riscrittura del capolavoro di Omero: un Ulisse contemporaneo, smarrito e curioso, simbolo di ogni uomo sospeso tra il bisogno di casa e il desiderio di perdersi nel mondo. Tra giochi di parole, personaggi improbabili e una vena surreale, Ciufoli intreccia comicità e riflessione, offrendo uno spettacolo al tempo stesso comico, poetico e filosofico, capace di parlare a tutte le generazioni.
L’Odissea si trasforma così in una metafora universale: un viaggio senza fine che rispecchia le inquietudini, le speranze e le contraddizioni dell’uomo moderno.
Lo spettacolo è a cura di Ergo Sum, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi – Museo Ribezzo.