La raccolta fondi con Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani il 10 settembre ore 21.00

La magia di un sorriso. Al Teatro Marconi i Clown Dottori “Comici Camici” per una serata di raccolta fondi con Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani 10 settembre ore 21.00

La magia di un sorriso è molto più di una serie di movimenti resi possibili dai muscoli facciali. E’ energia ma, soprattutto, è una potente terapia che può avere effetti benefici sui pazienti. Lo sanno bene i Clown Dottori di Comici Camici, artisti dal naso rosso che portano il buonumore dove paura e timori possono prendere il sopravvento, ovvero nelle corsie degli ospedali. Un compito importante che andrebbe “prescritto” in ogni ricetta. Dal 2004 la Cooperativa Sociale !Ridere per Vivere! Lazio non perde occasione di condividere lo spirito, i valori che si ispirano ai princìpi della Gelotologia, la disciplina che si occupa del fenomeno del ridere, con particolare riguardo alle sue potenzialità terapeutiche. Ma per realizzare i numerosi progetti c’è necessità di ricevere tante donazioni ed ecco perché il 10 settembre presso il Teatro Marconi si terrà uno spettacolo di raccolta fondi che coinvolgerà alcuni artisti noti, tra i quali i comici Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani, che hanno deciso di sposare la causa e mettere a disposizione cuore e talento per regalare alla platea una serata spensierata, sottolineando l’importanza di riflettere sul lavoro che i Clown Dottori portano avanti con dedizione, volontà, passione e tanti sacrifici nelle varie attività, sia in ambito sanitario che sociale, che li vedono in prima linea nell’alleviare il dolore di adulti e bambini. Lo spettacolo, previsto per le ore 21.00, darà al pubblico l’opportunità di conoscere il meraviglioso regno colorato dei Comici Camici, professionisti che portano la gioia e la speranza dove spesso regna troppo dolore e la cui missione non è solo far ridere, ma trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo più accogliente e umano. Teatro Marconi Viale Guglielmo Marconi, 698/E, 00146 Roma. Infoline 06.5943554