TEATRO PICCOLISSIMO

Laboratorio di teatro per adulti sul teatro 0-3 anni

a cura di Alessandra Anzaghi, Giada Balestrini, Antonello Cassinotti

10 incontri tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 23:00 a partire dal 1° ottobre 2025

c/o Bloom – via E. Curiel 39, Mezzago

Un laboratorio per chi vuole avvicinarsi al teatro per i piccolissimi attraverso il fare e il gioco teatrale.

Alla scoperta del proprio strumento voce-corpo-emotività per diventare creatori e non solo esecutori.

Al termine gli allievi/e saranno invitati a presentare una dimostrazione del lavoro rivolto a bambini e bambine 0-3 anni.

Indossare abbigliamento comodo e calze antiscivolo

Al termine del laboratorio verrà rilasciato attestato di partecipazione

Lezione di prova mercoledì 1° ottobre ore 21:00

Gli insegnanti:

Antonello Lello Cassinotti

Attore, performer, e membro fondatore de IL GRUPPO TEATRO e delleAli Teatro. Esplora con particolare passione il mondo dei suoni e nello specifico della voce attraverso il corpo/strumento. Lo stimolo di partenza in ogni suo lavoro e / o in collaborazione con altri è dettato, a volte da un immaginario visivo, a volte sonoro e in altre occasioni alle pratiche del movimento.

Giada Balestrini

Incontra il teatro da studentessa di architettura e, dopo una serie di studi in Italia e all’estero, inizia la sua attività professionale nel 1994. È attrice in diversi film, (l’interpretazione in Quam Mirabilis la vede premiata come miglior attrice protagonista in alcuni festival europei) collabora con giovani registi teatrali (a Milano soprattutto con Renzo Martinelli di teatro I) e con compagnie storiche (Marco Baliani, Alfieri Teatro etc. ) Nel 1996 fonda con Antonello Cassinotti e Alessandra Anzaghi la compagnia teatrale delleAli dove è attrice, regista e si occupa dell’elaborazione dei testi. Spazia dalle produzioni per l’infanzia a quelle di ricerca per un pubblico adulto.

Alessandra Anzaghi

Diplomata Assistente Sociale lavora dal 1988 nell’ambito degli inserimenti lavorativi dapprima con utenza psichiatrica e poi con adolescenti a rischio di emarginazione, prima come educatrice e dal 2000 come coordinatrice e attualmente occupandosi di progettazione specifica in merito ai percorsi di inclusione sociale. Negli anni ha affiancato a questa formazione prettamente sociale una teatrale. Nel 1995 è tra i fondatori della compagnia delleAli Teatro dove, oltre all’attività di produzione di spettacoli per adulti e per l’infanzia, si occupa in particolare di progetti, nazionali e internazionali, rivolti alla primissima infanzia (0-3 anni Dentro il nido), di teatro sociale (area psichiatria, area disabilità, area adolescenti e pre adolescenti) e di percorsi museali teatralizzati per l’infanzia all’interno del MUST (Museo del territorio) di Vimercate MB.

Per la partecipazione al laboratorio, grazie al contributo di Fondazione di Comunità di Monza e Brianza, si richiede ai partecipanti un contributo di 100,00 € a sostegno del progetto che potrà essere versato con Bonifico Bancario intestato ad

ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLEALI ETS

IT47X0501801600000011229515

Causale: NOME COGNOME – Contributo Nati per il teatro learning

inviare successivamente a formazione@delleali.it copia della distinta di pagamento

Per informazioni: formazione@delleali.it

https://www.delleali.it/event/nati-per-il-teatro-learningteatro-piccolissimolaboratorio-di-teatro-per-adulti-sul-teatro-0-3/

NATI PER IL TEATRO learning | Incontri e workshop per un teatro per i piccolissimi

Un progetto di delleAli Teatro e Il Visconte di Mezzago (Bloom di Mezzago) in rete con: Aeris, Assitej Italia, La Baracca cooperativa sociale, associazione Bimbopoli, Fondazione Centro per la famiglia, Oplà, Nido Pollicino, Terraluna, CPT Coordinamento pedagogico territoriale del vimercatese, Università degli studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze umane per la formazione, Small Size network con il contributo di Fondazione di Comunità di Monza e Brianza – Bando 2024.9 Welfare di comunità.