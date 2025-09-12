MilanoMusical

The Greatest Show

A Legnano dal 26 al 28 settembre

A Legnano un musical per sostenere tre progetti di volontariato: va in scena The Greatest Show dal 26 al 28 settembre

I fondi raccolti saranno destinati alla cooperativa “La Mano” e alla “Fondazione Bianca Ballabio” di Legnano, oltre che al “Villaggio del Fanciullo di Morosolo” di Varese

 

Un unico spettacolo, tre serate e tre associazioni da sostenere. Dal 26 al 28 settembre al Teatro Galleria di Legnano i ClanDestini porteranno in scena “The Greatest Show”, musical ispirato al celebre film “The Greatest Showman”, con l’obiettivo di trasformare l’arte in solidarietà concreta. Ogni data sarà infatti dedicata a una causa diversa: venerdì 26 settembre i fondi raccolti andranno alla cooperativa “La Mano” di Legnano, che crea opportunità di lavoro per persone con disabilità; sabato 27 settembre sarà la volta della “Fondazione Bianca Ballabio”, nata per onorare il sogno di Bianca di diventare medico e oggi impegnata nel sostegno a progetti in ambito sanitario; domenica 28 settembre, infine, l’incasso sarà devoluto al “Villaggio del Fanciullo di Morosolo”, che accoglie mamme e bambini in difficoltà offrendo loro casa, assistenza e nuove prospettive di vita.

Le tre serate godono del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, così come la compagnia che le propone. «La cultura, quando incontra la beneficenza, diventa un potente strumento di inclusione e di speranza. È in questo intreccio tra arte e impegno sociale che riconosciamo il senso più autentico della nostra missione anche come banca: generare valore condiviso e accompagnare la crescita delle persone e delle realtà che operano per il bene comune», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Sul palco del Teatro Galleria di Legnano saliranno i ClanDestini, compagnia teatrale nata vent’anni fa all’interno della Contrada Sant’Ambrogio di Legnano e da sempre impegnata a unire la passione per il palcoscenico con la beneficenza. Dopo mesi e mesi di lavoro e prove, e superando anche gli ostacoli posti dalla pandemia, la compagnia è pronta a portare in scena un musical corale con oltre quaranta interpreti, centocinquanta costumi realizzati artigianalmente, scenografie curate e le celebri canzoni del film tradotte in italiano per rendere lo spettacolo ancora più accessibile e coinvolgente.

Il musical è liberamente tratto dal film The Greatest Showman, che racconta la storia di un imprenditore americano che inventò il circo. Hanno interpretato i protagonisti al cinema dei freak, persone speciali con delle difficoltà, cosa che ha reso la pellicola ancora più preziosa.

«La beneficenza è il nostro motore – spiega Raffaella Toia dei ClanDestini –. Speriamo di regalare al pubblico tre serate speciali, capaci di emozionare e far riflettere. Per noi l’arte più nobile è quella di rendere felici gli altri, ed è questo che ci guida da vent’anni».

I ClanDestini negli anni hanno già sostenuto numerosi progetti locali e internazionali, distribuendo beni e servizi per un valore complessivo di oltre 66.000 euro. Anche questa volta il teatro diventa quindi uno strumento per dare voce e sostegno a chi ne ha più bisogno.

I biglietti per “The Greatest Show” possono essere prenotati contattando Lella Toia al numero 345 2958639 o scrivendo a raffaella.toia@gmail.com. Tre appuntamenti che uniscono musica, emozioni e solidarietà: un’occasione per vivere la magia del teatro e allo stesso tempo contribuire a fare del bene.

