X Edizione Festival del Libro e della cultura gastronomica

Il programma di FOOD&BOOK 2025 è finalmente online su www.foodandbook.it: tre giorni a Montecatini Terme (24–26 ottobre) tra libri, chef, degustazioni, incontri e musica. Una festa dove la cultura del cibo incontra la letteratura, con presentazioni, show cooking, dialoghi con autori e cene tematiche.

Pacchetti convenzionati “tutto compreso”: a partire da 210 €

Include 2 notti in hotel 4★ in doppia (supplemento singola +50 €), visite guidate (Montecatini Terme, Montecatini Alto), Grotta Giusti con possibilità di ingresso alla più grande piscina termale della Toscana.

Per info/prenotazioni: info@leggeretutti.it

Bus da Roma: venerdì 24/10, partenza ore 7:30 da Piazza Annibaliano; rientro domenica 26/10 con arrivo previsto a Roma per le 20:00.

Prenotazioni/info bus: info@leggeretutti.it

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 ottobre

Ore 15.00 Grand Hotel Croce di Malta

Presentazione del programma del Festival Food&Book

Introduce Sergio Auricchio

Interventi Patrizia D’Attanasio, direttrice del mensile Leggere:tutti, Bruno Gambacorta, direttore di Food&Book

Saluto del Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Montecatini Terme Beatrice Chelli

Ore 15.30-19.00

Bruno Damini Il primo a prender fuoco fu Totò. La Grande Storia di monsù Peppino, cuoco errante (Minerva) che racconta la storia del cuoco Giuseppe Masotola, per tutti monsù Peppino e del suo ristorante negli anni d’oro del cinema italiano. Presenta Bruno Gambacorta

Ida Sassi presenta I giorni della solitudine (Leone editore), quinto giallo della serie del vicequestore Guido Valenti che si dedica alla cucina per dimenticare i corpi straziati che incontra nelle sue indagini. Presenta Fiorella Cappelli

Sofia Assante La mia ultima storia per te (Mondadori). Un amore che ritorna, da New York e Roma e un mistero da svelare. Presenta Silvia Scapinelli

La cucina indiana dello chef Jyoti “Giotti” Singh, Haveli – L’India nel piatto (Il Forchettiere). Presenta Marco Gemelli. A seguire degustazione

Ore 20.00 Cena di Gala in onore dello chef Enrico Bartolini, Castello La Querceta di Montecatini Terme (su invito; posti limitati per la prenotazione, prezzo 75 euro, aperitivo di ingresso) Menu

Per informazioni e prenotazioni scrivere ad info@leggeretutti.it

Ore 20.30 Grand Hotel Croce di Malta. Cena con la scrittrice Sofia Assante, autrice del libro La mia ultima storia per te (Mondadori). Presenta Silvi a Scapinelli.

In onore della scrittrice Sofia Assante menu romano. Posti limitati (40): prezzo promozionale per Food&Book, 35 euro; prenotazioni presso il Grand Hotel Croce di Malta, telefono 0572 9201, e-mail info@crocedimalta.com

Sabato 25 ottobre

Sala Portoghesi – Terme Tettuccio

Ore 14.30-19.30



Ore 14.30 Il Festival Giallo Garda si presenta. A seguire Aldo Dalla Vecchia presenta il libro Come ti cucino la Tv – Storia dei programmi culinari dalle origini a oggi (QuBì Editore). Con Laura Marsadri

Ore 15.00 Premiazione del concorso letterario “A tavola d’estate” e presentazione dell’Antologia di racconti. Intervengono la direttrice di Leggere:tutti Patrizia D’Attanasio e Fiorella Cappelli, responsabile della promozione

Presentazione del libro Puccini a Montecatini, piéce teatrale a cura di Gianni Zagato, con l’attore Gino Manfredi

Musica e cucina. Evento curato dallo chef Marcello Leoni e Pino Marcucci, con Valentina Tepedino

Ore 16.00 Pier Luigi Rossi. Curarsi con il cibo: La nuova scienza dell’alimentazione (Aboca), un approccio ecologico e consapevole al cibo e al suo rapporto con il nostro corpo. Presenta Patrizia D’Attanasio, direttrice di Leggere:tutti

Silvia Scapinelli presenta Il sale bianco della locanda (Zines), vita e amori di uno chef in conflitto tra la passione per la cucina e i rapporti affettivi. Presenta Sergio Auricchio

Ospite d’onore a Food&Book

La scrittrice catalana Sònia Lleonart Dormuà, autrice del libro Il segreto di Venere (Piemme), uno straordinario romanzo di esordio che ha conquistato in Spagna migliaia di lettori.

Firenze, 1510. Sandro Botticelli, giunto alla fine dei suoi giorni, affida al suo confessore un’ultima richiesta: consegnare un quadro segreto al figlio della sua musa, Simonetta Vespucci. Oggi. Carla, restauratrice di Barcellona specializzata in arte rinascimentale, dal talento raffinato e dal cuore inquieto, accetta un incarico temporaneo per collaborare a una mostra su Botticelli agli Uffizi. Da Firenze si dipana la storia della ricerca del dipinto, tra colpi di scena, pericoli ma anche piacevoli soste nei ristoranti toscani. Presenta Alessandro Castro

Barcellona, l’anima della città: arte, cultura e sapori

Con una serie di immagini (molte delle quali raccolte in occasione dell’evento “Una nave di libri per Barcellona” che Leggere:tutti organizza ogni anno) Bruno Gambacorta racconta l’anima della città catalana tra arte, cultura, food&wine, con importanti collegamenti culturali con l’Italia.

Al termine degustazione di tapas con Alessandro Castro

Ore 20.30 Grand Hotel Croce di Malta. Cena con la scrittrice Gabriella Genisi, autrice del libro Una questione di soldi (Sonzogno). Presenta Patrizia D’Attanasio, direttrice di Leggere:tutti. In onore della scrittrice Gabriella Genisi menu pugliese. Posti limitati (40): prezzo promozionale per Food&Book, 35 euro; prenotazioni presso il Grand Hotel Croce di Malta, telefono 0572 9201, e-mail info@crocedimalta.com

Ore 21.30-24.30 Caffè Tettuccio (all’interno delle Terme Tettuccio)

Tettuccio sotto le stelle – Cocktail, libri, parole, musica … e danza

Con la cantante Valentina De Rosa e il disk jockey Marco Giuntoli

Consumazione obbligatoria, 10 euro

Per informazioni e prenotazioni scrivere ad info@leggeretutti.i

Domenica 26 ottobre

Ore 9.30-19.00 Sala Portoghesi – Terme Tettuccio

Assunta Gneo, Eroi del nostro tempo (NeP edizioni)

Mariachiara Montera presenta Sugo (Blackie Edizioni), un testo che mescola storie personali e altrui: sedersi a tavola è il primo atto politico della nostra vita; ciò che mangiamo plasma i nostri desideri, le nostre memorie, la nostra identità. Presenta Fiorella Cappelli

Roberta Schira presenta Le margherite sanno aspettare (Garzanti). Cinque donne in una casa affacciata sul mare si incontrano: attraverso sogni, il cucinare insieme, parole condivise, ciascuna affronta ciò che ha nascosto per troppo tempo. Presenta Bruno Gambacorta

Andrea Mainardi, Quanto burro? – 80 ricette da condividere con tutti (ma non con la nutrizionista) (Mondadori). Presenta Bruno Gambacorta

Dolcezze d’Abruzzo. Con il pasticciere Angelo Di Masso alla scoperta dei dolci della sua terra. Presenta Bruno Gambacorta. A seguire degustazione

Women Chef Gap. Sono pochissime in Italia le chef donne nella Guida Michelin, così come anche nella ristorazione; eppure negli Istituti alberghieri studenti e studentesse si equivalgono. Il tema sarà approfondito in un incontro con la chef cinese Xin Ge Liu del ristorante Il gusto di Xinge di Firenze, Cinzia Ortis della Gelateria della Passera e dalla chef vegana Federica Continanza, autrice del libro Le avventure vegetariane e vegane di una chef (Federighi Editori). Presenta Bruno Gambacorta

Ore 13.00 Piatto dello Chef (prenotazione presso il Caffè Tettuccio, 7 euro)

Ore 15.00 Giuseppe Nocca Il libro di Sent Sovi (DDE Editrice). Presenta Tiziana Briguglio

Ore 15.30 Street food: dall’Antica Roma al Re delle Bruschette. Intervengono la storica Martina Tapinassi, autrice del libro In Taberna – Finger Food dall’Antica Roma (L’Erma di Bretschneider), e lo chef Alessandro Pieragnoli, il re delle bruschette. A seguire, degustazioni di alcune creazioni dello chef. Presenta Sergio Auricchio

Mario Liberto, autore del libro Frutta secca – Mercato e valorizzazione, storia e salute (Agra), racconta insieme al pasticciere Salvatore Garofalo le caratteristiche di questo prodotto. A seguire, degustazione di pasticceria siciliana. Presenta Carlo Ottaviano

Ore 16.30 Gabriella Genisi, autrice dei libri che hanno per protagonista il vicequestore Lolita Lobosco, da cui è tratta l’omonima serie tv di grande successo, presenta Una questione di soldi (Sonzogno) che segna il ritorno di Lolita Lobosco le cui indagini si accompagnano al gusto e alla cultura gastronomica della Puglia. Presenta la direttrice di Leggere:tutti Patrizia D’Attanasio

Fabrizio Silei L’isola dei silenzi (Tea), un nuovo caso per il contadino Pietro Bensi e il commissario Draghi ambientato nel settembre 1938 sull’isola di Capraia dove da mesi si è persa ogni traccia di un giovane detenuto della colonia penale agricola

Viva la Street Art. Bruno Ialuna presenta il libro Volevo essere Banksy (Marco Del Bucchia Editore) con un evento curato e ideato dallo stesso autore, “Giotto era il Nonno di Banksy”, con musica di Max Di Vita

Ore 19.00 Conclusione del Festival

Come arrivare

Aereo: Pisa, Firenze

Auto: A11 Firenze–Pisa, uscita Montecatini Terme

Treno: regionali per Montecatini Centro (da Firenze/Prato/Pistoia/Lucca/ Viareggio

Intorno al festival…

MO.C.A. – “Joan Miró a Montecatini Terme” (ingresso libero)

Montecatini Alto, Parco di Pinocchio (Collodi), Pistoia sotterranea, Cattedrale di San Zeno

Galleria Turelli alle Terme Tettuccio (bookshop del festival)

Guida “Montecatini di gusto” a 10 € per chi prenota con convenzione Food&Book

Programma completo e aggiornato (orari/luoghi possono variare):

www.foodandbook.it

Dettagli pacchetti e soggiorno: http://www.foodandbook.it/ site/programma-soggiorno-food- book-24-10-26-10-2025/

info@leggeretutti.it