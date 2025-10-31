dicembre 2025 (più Capodanno)

Gli appuntamenti dell’ORT a dicembre 2025 (più Capodanno)

L’Orchestra della Toscana chiude l’anno con un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dall’opera al balletto, dagli spettacoli per bambini e famiglie al grande Concerto di Natale, fino al Concerto di Capodanno. Un mese da vivere tutto d’un fiato, tra note celebri, emozioni inaspettate e momenti pensati per ogni tipo di pubblico.

Dicembre si apre con La Cenerentola di Gioachino Rossini, dramma giocoso in due atti di Jacopo Ferretti, in un allestimento elegante curato dal Teatro del Giglio di Lucca insieme al Teatro Comunale di Ferrara. Sotto la direzione di Daniel Smith e la regia di Aldo Tarabella, l’Orchestra della Toscana accompagna la fiaba della bontà trionfante, con l’ironia, la leggerezza e la brillantezza tipiche di Rossini. Uno spettacolo che conquista gli occhi e il cuore, ideale per chi ama l’opera ma capace di incantare anche chi si avvicina per la prima volta al teatro musicale.

Per le famiglie e i più piccoli, l’ORT partecipa a Schiaccianoci, una favola di fiori, neve, confetti e sogni creata dalla compagnia Venti Lucenti in collaborazione con gli studenti del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo. La regia, la scrittura scenica e i costumi di Manu Lalli trasformano il teatro in un mondo magico, dove danza, musica e recitazione si intrecciano con fantasia. Un’esperienza coinvolgente che permette ai giovani spettatori di vivere la musica in prima persona, tra magia e meraviglia, senza perdere la leggerezza tipica delle fiabe natalizie.

Il percorso musicale continua con Il ’900 Classic/Rock, spettacolo pensato per i più giovani e per le scuole, in cui il quintetto d’archi Open Strings propone un viaggio tra classici del Novecento e grandi successi del rock. Dal virtuosismo di Bartók e Šostakovič, passando per le atmosfere cinematografiche di Nino Rota, fino ai Beatles, Queen, Pink Floyd, Abba ed Europe, la musica diventa un linguaggio senza confini, capace di emozionare e sorprendere.

Questo progetto, frutto di una collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, dimostra che non esiste musica di serie A o di serie B: esiste solo la Buona Musica, quella che ti cattura e ti resta dentro.

A chiudere l’anno, l’Orchestra della Toscana propone il Concerto di Natale con un vero tour in tutta la regione. Sul podio il giovane e brillante Nicolò Jacopo Suppa, affiancato dal violoncellista Ettore Pagano, conduce il pubblico attraverso un programma che unisce leggerezza e intensità: dall’ironia vivace dell’ouverture de Il signor Bruschino di Rossini, alla delicatezza dell’Andante cantabile di Čajkovskij, passando per la raffinatezza neoclassica della Suite italienne di Stravinskij e fino all’epica Sinfonia n.41 “Jupiter” di Mozart. Ogni concerto regala un’esperienza unica, un’occasione per celebrare la musica e salutare il 2025 con energia, grazia e meraviglia, sia a Firenze sia nelle diverse città della Toscana che ospitano l’Orchestra.

Dicembre si configura come un mese di intensa vitalità musicale, in cui la programmazione dell’Orchestra della Toscana si apre alla festa, alla meraviglia e alla condivisione. Dall’opera al balletto, dai concerti per le scuole al tour natalizio, ogni appuntamento diventa occasione per emozionarsi insieme e celebrare la bellezza universale della musica dal vivo.

Il nuovo anno dell’Orchestra della Toscana si apre, come da tradizione, con un concerto speciale di Capodanno (inizio ore 17:00). Sul podio Diego Ceretta, direttore principale dell’ORT, impegnato in un programma operistico che unisce eleganza e teatralità, affidato alle voci del soprano Giuliana Gianfaldoni e del tenore Riccardo Della Sciucca. Due interpreti giovani ma già affermati, ospiti regolari dei maggiori teatri italiani ed europei.

In programma, arie e pagine sinfoniche di Vincenzo Bellini, Richard Wagner, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi. Il concerto rappresenta un’occasione festiva ma non convenzionale, pensata per salutare l’anno che arriva con la forza comunicativa della voce e con la qualità musicale che contraddistingue l’ORT.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

venerdì 5 dicembre 2025 ore 20:00 – Lucca, Teatro del Giglio Giacomo Puccini

domenica 7 dicembre 2025 ore 16:00 – Lucca, Teatro del Giglio Giacomo Puccini

La Cenerentola

Aldo Tarabella regia

Daniel Smith direttore

Orchestra della Toscana

***

Gioachino Rossini/La Cenerentola

sabato 13 dicembre 2025 ore 16:30 – Firenze, Teatro Verdi

“Tutti al Teatro Verdi”, gli spettacoli per bambini e famiglie

Schiaccianoci

Venti Lucenti

Manu Lalli regia

Giuseppe La Malfa direttore

Orchestra della Toscana

***

musiche da “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij

domenica 14 dicembre 2025 ore 17:00 – Castagneto Carducci (LI), Teatro Roma

Open Strings Quintet

Quintetto d’archi

IL ‘900 CLASSIC/ROCK

***

musiche di Bartók, Šostakovič, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba, Europe

mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

giovedì 18 dicembre 2025 ore 20:30 – Arezzo, Teatro Petrarca

venerdì 19 dicembre 2025 ore 21:00 – Peccioli (PI), Galleria dei Giganti

sabato 20 dicembre 2025 ore 21:00 – Figline (FI), Teatro Garibaldi

martedì 23 dicembre 2025 ore 21:00 – Pisa, Teatro Verdi

mercoledì 24 dicembre 2025 ore 17:00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 2025-2026

Concerto di Natale

Nicolò Jacopo Suppa direttore

Ettore Pagano violoncello

Orchestra della Toscana

***

Gioachino Rossini / Il signor Bruschino, ouverture

Pëtr Il’ič Čajkovskij / Andante cantabile per violoncello e orchestra d’archi

Igor’ Fëdorovič Stravinskij / Suite italienne n. 1, per violoncello e orchestra d’archi (trascrizione di B. Wallfisch)

Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonia n. 41 K 551 ‘Jupiter’

giovedì 1° gennaio 2026 ore 17:00 – Firenze, Teatro Verdi

Fuori abbonamento

Concerto di Capodanno

Diego Ceretta direttore

Giuliana Gianfaldoni soprano

Riccardo Della Sciucca tenore

Orchestra della Toscana

***

Musiche di Vincenzo Bellini, Richard Wagner, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi

Prezzi:

Lucca: Biglietti a partire da € 5,00 per studenti del Conservatorio Boccherini e del Liceo Passaglia. Tariffe speciali per giovani fino a 30 anni (€ 22) e per scuole (€ 16,50). Riduzioni per gruppi e CRAL da € 33. Biglietti interi da € 40 a € 66 per i posti Gold in platea e nei palchi centrali. Per info: Telefono: 0583 46531; E-mail: info@teatrodelgiglio.it

Firenze: Biglietti per i concerti in stagione da € 5,00 a € 24,00 (inclusa prevendita) | “Tutti al Teatro Verdi” Gli spettacoli per bambini e famiglie Schiaccianoci Unico settore – Posto numerato Bambini € 5,00 (pagano tutti i bambini da 1 a 12 anni) – Adulti € 8,00. In vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta martedì ore 10:00-13:00, mercoledì ore 16:00-19:00, giovedì ore 16:00-19:00, venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato ore 16:00-19:00, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it |

Poggibonsi: Biglietti da € 5,00 a € 13,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro.

Arezzo: Biglietti per il concerto sono disponibili a 15 € per l’intero e a 12 € per il ridotto (under 30 e over 65 soci Coop). Per i posti del II, III e IV ordine, il prezzo è di 10 € per l’intero e 7 € per il ridotto (under 30 e over 65 soci Coop). Per info: info@fondazioneguidodarezzo.com

Figline (FI): Biglietti da € 8,00 a € 12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org, nei punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro nei tre giorni precedenti lo spettacolo tel. 055952433.

Pisa: Biglietti da € 5,00 a € 15,00 in vendita al Botteghino del Teatro Verdi di Pisa, alla Biglietteria telefonica (tel. 050941188) e online su www.vivaticket.com.

Concerto di Capodanno a Firenze: 1° Settore € 35,00 (prima platea), 2° Settore € 30,00 (seconda platea, palchi I ordine), 3° Settore € 25,00 (galleria, palchi II e III ordine), 4° Settore € 15,00 (palchi IV, V e VI ordine) tutti + € 2,00 se acquistati in prevendita. Per i soci Unicoop Firenze sconto di €5,00 da applicare alle tariffe di listino ad esclusione del 4° settore.