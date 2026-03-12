Toscana Classica, al via la stagione 2026

La stagione 2026 prenderà il via sabato 14 (ore 21) e domenica 15 marzo (ore 16,30) alla Chiesa di Santa Felicita, a Firenze: sul palco salirà l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giovan Battista Varoli, solisti Matteo Michelini e Diego Aleman ai fagotti.

In primo piano il “Concerto per fagotto in si bemolle maggiore, RV 501” di Antonio Vivaldi. Noto come “La Notte”, il brano è strutturato con un affresco di note, una serie di scene che intrecciano inquietudine e riposo, fino alla luce del mattino. Seguirà l’esecuzione in prima assoluta del “Doppio concerto per fagotto” di August Richter, mentre ad aprire e chiudere il doppio appuntamento saranno “Due Melodie elegiache op. 34” di Edvard Grieg e “Serenata per archi op. 22” di Antonín Dvořák, pagine per archi legate alla tradizione romantica.

Giovane talento, Matteo Michelini si è formato al Conservatorio Mascagni di Livorno per poi approdare, l’anno passato, all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ha suonato con direttori come Daniele Gatti, Enrico Bronzi, Valerio Galli e partecipato a masterclass di fagottisti internazionali. Altrettanto prestigioso il percorso di Diego Antonio Aleman Colmenarez, vincitore di una borsa di studio alla Scuola di Musica di Fiesole e già protagonista di importanti concerti.

Sul podio, come detto, salirà Giovan Battista Varoli, a lungo collaboratore di Tempo Reale, GAMO Ensemble, Coro Harmonia Cantata e Maggio Fiorentino Formazione, di cui è stato presidente e direttore musicale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Giovanissimo talento del violino, Leone Pini sarà solista dell’Orchestra Toscana Classica giovedì 2 aprile (ore 21) alla Sala Capitolare San Giorgio alla Costa. Sul podio salirà un’altra promessa della classica, Pietro Francesco Gallucci, già direttore dell’Orchestra Archi di Sant’Andrea della Valle. A esaltare le doti di Leone Pini sarà il “Concerto in la minore per violino e orchestra, BWV 1041” di Johann Sebastian Bach. Completeranno il programma l’elegia per archi “Crisantemi” di Giacomo Puccini, l’Andante mesto di Alfredo Catalani, conosciuto con il titolo di “A sera” e la “Serenata per archi in mi minore Op. 20” di Edward Elgar.

Mercoledì 22 aprile, sempre alla Sala Capitolare San Giorgio alla Costa (ore 21), sarà l’organista Antonio Frigé ad affiancare l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giuseppe Lanzetta. La serata è nel segno di Georg Friedrich Händel, con il Concerto per organo n. 13 in fa maggiore “The Cuckoo and the Nightingale”.

Biglietto 20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.

La stagione 2026 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. Info e programma completo www.toscanaclassica.com.

