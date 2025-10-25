ConcertoFirenze

I Concerti al Cenacolo

Redazione
Redazione
33

Dal 7 al 30 novembre 2025

Ti Potrebbero Interessare Anche

Musei Nazionali Toscana
In sua movenza è fermo – Fine gennaio con doppio appuntamento
Festival di Musica Antica all’Aventino, Stabat Mater di Pergolesi
Il Natale diffuso dell’ORT
Ostia antica Festival, Cinema in Chorus – Memorial Ennio Morricone
Condividi questo articolo
Articolo precedente LA BUONA NOVELLA
Articolo successivo LETTERA DI UNA SCONOSCIUTA

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

MARCO MASINI CI VORREBBE ANCORA IL MARE
Concerto Firenze
LETTERA DI UNA SCONOSCIUTA
Senza categoria
I Concerti al Cenacolo
Concerto Firenze
LA BUONA NOVELLA
Musica Torino