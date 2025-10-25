28 ottobre al Teatro Gobetti di Torino e resterà in replica fino a domenica 9 novembr

Debutta in prima nazionale, per la stagione del Teatro Stabile di Torino, LA BUONA NOVELLA spettacolo che porta in scena uno dei capolavori di Fabrizio De André immergendo la musica e le canzoni nelle storie tratte dai Vangeli Apocrifi che le hanno generate.

Se davvero il teatro è una lente di ingrandimento che ci consente di guardare e capire ciò che ci circonda, la Buona Novella è l’occasione per richiamare l’attenzione su molte contraddizioni e su ferite aperte di un tempo, il nostro, spesso incomprensibile. Eravamo tutti convinti che l’umanità avesse fatto molti passi avanti e improvvisamente ci ritroviamo, oggi 2025, in una matassa inestricabile di sopraffazioni, di individualismi, violenza, guerre e diritti negati.

E’ nata così l’esigenza di riallacciare i fili con un passato molto lontano, nelle cui storie troviamo la radice di ciò che siamo e di ciò che continuiamo non riuscire ad essere. Gli “apocrifi” sono popolati da un’umanità viva, palpitante. La ferocia popolare, il destino segnato e rassegnato, delle spose bambine, la fredda ferocia della pena di morte. De André affronta questi temi nel 1969 (!), disegna personaggi come Maria a cui regala una luce straordinaria, una verità che la fa vivere e camminare accanto a noi. Reimmergere le sue bellissime canzoni nelle fonti originali che hanno generato uno dei capolavori poetici del ‘900 è stato per noi un viaggio emozionante che vogliamo condividere con il pubblico. (Ivana Ferri – Bruno Maria Ferraro)

Lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino e da Tangram Teatro debutta martedì 28 ottobre al Teatro Gobetti di Torino e resterà in replica fino a domenica 9 novembre

liberamente tratto da i Vangeli Apocrifi, i libri dell’infanzia di Maria e da “la buona novella” di Fabrizio De André con

Bruno Maria Ferraro (voce recitante – canto – chitarra)

Celeste Gugliandolo (voce recitante – canto – violoncello)

Gigi Venegoni (chitarre)

Fiammetta Piovano (flauti) Regìa Ivana Ferri _______________________ Testi e adattamento teatrale Ivana Ferri – Bruno Maria Ferraro Musiche Fabrizio De André Arrangiamenti musicali Gigi Venegoni

Scene e luci Lucio Diana

Organizzazione Francesca Gallo

Foto di scena Charlie Stive Dagna

Coordinamento tecnico Francesco Pagliaro

Materiali audio DB Sound Asti Coproduzione

Fondazione del Teatro Stabile di Torino | Teatro Nazionale Tangram Teatro Torino

Due sono i blocchi di riferimento sui quali è costruito questo spettacolo a metà tra il teatro di narrazione ed il teatro-canzone. Dai vangeli Apocrifi è tratto il tessuto narrativo, le vicende che ci raccontano il punto di incontro tra l’umano ed il divino. Ma se degli apocrifi conosciamo bene, attraverso il Mistero Buffo di Dario Fo, i paesaggi e i personaggi che circondano l’infanzia di Gesù, decisamente meno note sono le vicende narrate sull’infanzia di Maria. Il suo percorso “umano” ha tratti di straordinaria attualità, racchiusa dentro un destino e in una maternità che non le consente possibilità di scelta. Se ne occupò tra il 1969 e il 1970 un cantautore genovese trentenne, andando come al solito controcorrente. A Fabrizio De André era solo venuto in mente di raccontare storie conosciute, in maniera diversa. Distillando gocce di poesia. E la sua Buona Novella è il capolavoro poetico di una delle più lucide ed incisive voci del ‘900.

Lo spettacolo porta in scena le canzoni di Fabrizio immergendole nelle fonti originali. more info