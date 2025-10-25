MusicaTorino

LA BUONA NOVELLA

28 ottobre al Teatro Gobetti di Torino e resterà in replica fino a domenica 9 novembr

Debutta in prima nazionale, per la stagione del Teatro Stabile di Torino, LA BUONA NOVELLA spettacolo  che porta in scena uno dei capolavori di Fabrizio De André immergendo la musica e le canzoni nelle storie tratte dai Vangeli Apocrifi che le hanno generate.

 

Se davvero il teatro è una lente di ingrandimento che ci consente di guardare e capire ciò che ci circonda, la Buona Novella è l’occasione per richiamare l’attenzione su molte contraddizioni e su ferite aperte di un tempo, il nostro, spesso incomprensibile. Eravamo tutti convinti che l’umanità avesse fatto molti passi avanti e improvvisamente ci ritroviamo, oggi 2025, in una matassa inestricabile di sopraffazioni, di individualismi, violenza, guerre e diritti negati.

E’ nata così l’esigenza di riallacciare i fili con un passato molto lontano, nelle cui storie  troviamo la radice di ciò che siamo e di ciò che continuiamo non riuscire ad essere.  Gli “apocrifi” sono popolati da un’umanità viva, palpitante. La ferocia popolare, il destino segnato e rassegnato, delle spose bambine, la fredda ferocia della pena di morte. De André affronta questi temi nel 1969 (!), disegna personaggi come Maria a cui regala una luce straordinaria, una verità che la fa vivere e camminare accanto a noi. Reimmergere le sue bellissime canzoni nelle fonti originali che hanno generato uno dei capolavori poetici del ‘900 è stato per noi un viaggio emozionante che vogliamo condividere con il pubblico.   (Ivana Ferri – Bruno Maria Ferraro)

 

Lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino e da Tangram Teatro debutta martedì 28 ottobre al Teatro Gobetti di Torino e resterà in replica fino a domenica 9 novembre

