MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE ALLE ORE 20.30

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE ALLE ORE 20.30

AL RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE

ASCOLTEREMO

IL CONCERTO

IL BIRRAIO DI PRESTON

DI LUIGI RICCI

A CURA DELL’ACCADEMIA LIRICA DI OSIMO

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo in collaborazione con la Fondazione Teatro delle Muse e Marche Teatro presenta mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 nel Ridotto del Teatro delle Muse, un’antologia dall’opera Il Birraio di Preston di Luigi Ricci, compositore che nella metà dell’Ottocento conobbe una grande fama in Italia, soprattutto con Crispino e la Comare, scritta in collaborazione col fratello Federico.

Il birraio di Preston è un’opera di Luigi Ricci, rappresentata al Teatro della Pergola di Firenze nel 1847.

La vicenda ruota attorno a due fratelli gemelli, Daniele il birraio, promesso sposo di Effy, e Giorgio, un tenente accusato ingiustamente di diserzione. Lo scambio di persona genera equivoci e situazioni imbarazzanti: Daniele, creduto Giorgio, è accusato di tradimento da Anna e sfidato a duello dal fratello di lei Oliviero. Mandato al fronte a capitanare i soldati di Giorgio, Daniele riesce a vincere e ad essere acclamato come un eroe. Il re gli concede la mano di Anna ma, giusto in tempo, il ritorno di Giorgio consente alle due coppie l’insperato lieto fine.

L’Accademia osimana – fucina di talenti che provengono da tutto il mondo – ha riunito un cast internazionale, affidato al pianista Alessandro Benigni: italiana è il soprano Antonella Granata, che interpreta Effy, ucraina il soprano Nadiia Kichula (Anna), coreano il tenore Wooseok Choi (Oliviero), azero il baritono Rza Khosrovzade (Daniele).

Biglietto posto unico 10 euro.

Biglietteria Teatro delle Muse

tel. 071 52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org

biglietti on-line www.vivaticket.com