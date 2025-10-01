IL TEATRO SAN PAOLO DI RIVOLI (TO) HA PRESENTATO LA STAGIONE TEATRALE 2025 – 26,

Rivoli(To) 30 settembre 2025
IL TEATRO SAN PAOLO DI RIVOLI(TO) HA PRESENTATO
VENERDI’ 19 SETTEMBRE LA STAGIONE TEATRALE 2025-
26, UNA PROGRAMMAZIONE RICCA E DIVERSIFICATA.
Il teatro San Paolo di Rivoli(To) ha svelato il suo cartellone per la stagione teatrale
2025-26, proponendo un programma variegato che coniuga classici, nuove
produzioni e sperimentazioni contemporanee. La direzione artistica – anche
quest’anno curata da Niko Ferrucci di Campotheatro – ha lavorato per mettere
insieme un’offerta che soddisfi gusti e interessi di un pubblico sempre più
eterogeneo, all’insegna dell’innovazione e della qualità. La stagione si aprirà –
sabato 18 ottobre – con la commedia comica “Quel Pomeriggio di Un Giorno da
Star”: assisteremo alla rapina più esilarante del secolo, una produzione
Campotheatro, tra gli interpreti Sergio Cardinale e Niko Ferrucci.
La stagione prosegue venerdì 7 e sabato 8 novembre con lo spettacolo
divertentissimo “Ma Che Bell’Ikea”: commedia tutta da ridere, in cui non sarà
difficile riconoscere anche una piccola parte della nostra vita.
La Compagnia “Redarto” di Roma porta in scena venerdì 21 e sabato 22 novembre
una nuova produzione: “Va Quasi Tutto Bene”, tra gli interpreti Andrea Bizzarri e
Alida Saccor, spettacolo sicuramente da non perdere.
Ancora una Compagnia da Roma nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre,
sul palco il gruppo di Danilo De Santis propone “Il Padel Nostro”: commedia che
narra la storia di Luna – giovane promessa del tennis – la quale sacrifica tutta la
sua gioventù per raggiungere grandi risultati sportivi.
Le risate sono assicurate nel primo spettacolo del 2026. Infatti, nelle sere di
venerdì 9 e sabato 10 gennaio, i riflettori si accenderanno per illuminare Marco
Malerba e Maurizio Poggio nella comicissima “Taxi Per Due”, storia di un tassista
sposato con due donne contemporaneamente e con cui vive in due appartamenti
diversi. Un giorno però, il tassista viene ricoverato in ospedale per un incidente e
fornendo due indirizzi diversi di residenza innesca una serie di situazioni
inimmaginabili, e iniziano i guai.
Il mese di gennaio si conclude con una produzione di Campotheatro, “Sugo Finto”:
esilarante commedia di Gianni Clementi. Sul palco Mauro Stante e Tony Skandal,
attori teatrali che sicuramente non necessitano di molte presentazioni, in
cartellone sabato 24 gennaio.
La Compagnia “In Arte” di Catania presenta venerdì 13 e sabato 14 febbraio
“Avevamo Un Appuntamento”: uno spettacolo tenero e surreale con battute
spiazzanti e dialoghi vivaci. Da non perdere.
Giovedì 26 e venerdì 27 febbraio arriva “Un Amore Di Peso”, della Compagnia
“Esagera” di Roma. Tra gli interpreti Marco Cavallaro e Valentina Stredini.
La programmazione prosegue venerdì 13 e sabato 14 marzo con lo spettacolo “Se
Ci Sara’ Domani”. Racconta la storia di Mario ritornato in famiglia dopo una
degenza psichiatrica e trova il suo gruppo famigliare un po’ cambiato. La moglie ha
un nuovo compagno, c’è una figlia che non ha mai conosciuto, in più una suocera
invadente e un po’ sorda. Una commedia sul reintegro in società quando se ne è
lontano da tempo.
Venerdì 27 e sabato 28 marzo la Compagnia “Attori & Company” va in scena con
“Ospiti”, commedia stile America anni 60/70, le risate sono assicurate.
Da Roma arriva la Compagnia “Pezzi Di Nerd” con lo spettacolo “Ho Adottato Mio
Fratello”, venerdì 17 e sabato 18 aprile. La storia narra di una rocambolesca
convivenza a quattro.
“Scappati Di Casa” – della Compagnia “Fares” di Roma – è programmata nelle
serate di venerdì 8 e sabato 9 maggio. Si racconta di quattro uomini che per un
periodo della loro vita hanno vissuto in una casa offerta dal Comune per persone
separate. Una girandolo di situazioni tragicomiche.
La Stagione si conclude sabato 23 maggio con un classico: “Donnacce”, una
produzione Campotheatro. Tra gli interpreti Mauro Stante, Tony Skandall e Sergio
Cardinale.
PREZZI BIGLIETTO euro 20
Biglietto Ridotto: € 18 (over 65 e under 18)
Biglietto Multiplo: € 90 (6 (sei) ingressi a scalare)
Omaggio: (under 10)
INFO E PRENOTAZIONI:
Cell: 3472211204
Whatsapp: 3894965535
rivoliateatro@libero.it