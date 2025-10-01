IL TEATRO SAN PAOLO DI RIVOLI (TO) HA PRESENTATO LA STAGIONE TEATRALE 2025 – 26,

Rivoli(To) 30 settembre 2025

IL TEATRO SAN PAOLO DI RIVOLI(TO) HA PRESENTATO

VENERDI’ 19 SETTEMBRE LA STAGIONE TEATRALE 2025-

26, UNA PROGRAMMAZIONE RICCA E DIVERSIFICATA.

Il teatro San Paolo di Rivoli(To) ha svelato il suo cartellone per la stagione teatrale

2025-26, proponendo un programma variegato che coniuga classici, nuove

produzioni e sperimentazioni contemporanee. La direzione artistica – anche

quest’anno curata da Niko Ferrucci di Campotheatro – ha lavorato per mettere

insieme un’offerta che soddisfi gusti e interessi di un pubblico sempre più

eterogeneo, all’insegna dell’innovazione e della qualità. La stagione si aprirà –

sabato 18 ottobre – con la commedia comica “Quel Pomeriggio di Un Giorno da

Star”: assisteremo alla rapina più esilarante del secolo, una produzione

Campotheatro, tra gli interpreti Sergio Cardinale e Niko Ferrucci.

La stagione prosegue venerdì 7 e sabato 8 novembre con lo spettacolo

divertentissimo “Ma Che Bell’Ikea”: commedia tutta da ridere, in cui non sarà

difficile riconoscere anche una piccola parte della nostra vita.

La Compagnia “Redarto” di Roma porta in scena venerdì 21 e sabato 22 novembre

una nuova produzione: “Va Quasi Tutto Bene”, tra gli interpreti Andrea Bizzarri e

Alida Saccor, spettacolo sicuramente da non perdere.

Ancora una Compagnia da Roma nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 dicembre,

sul palco il gruppo di Danilo De Santis propone “Il Padel Nostro”: commedia che

narra la storia di Luna – giovane promessa del tennis – la quale sacrifica tutta la

sua gioventù per raggiungere grandi risultati sportivi.

Le risate sono assicurate nel primo spettacolo del 2026. Infatti, nelle sere di

venerdì 9 e sabato 10 gennaio, i riflettori si accenderanno per illuminare Marco

Malerba e Maurizio Poggio nella comicissima “Taxi Per Due”, storia di un tassista

sposato con due donne contemporaneamente e con cui vive in due appartamenti

diversi. Un giorno però, il tassista viene ricoverato in ospedale per un incidente e

fornendo due indirizzi diversi di residenza innesca una serie di situazioni

inimmaginabili, e iniziano i guai.

Il mese di gennaio si conclude con una produzione di Campotheatro, “Sugo Finto”:

esilarante commedia di Gianni Clementi. Sul palco Mauro Stante e Tony Skandal,

attori teatrali che sicuramente non necessitano di molte presentazioni, in

cartellone sabato 24 gennaio.

La Compagnia “In Arte” di Catania presenta venerdì 13 e sabato 14 febbraio

“Avevamo Un Appuntamento”: uno spettacolo tenero e surreale con battute

spiazzanti e dialoghi vivaci. Da non perdere.

Giovedì 26 e venerdì 27 febbraio arriva “Un Amore Di Peso”, della Compagnia

“Esagera” di Roma. Tra gli interpreti Marco Cavallaro e Valentina Stredini.

La programmazione prosegue venerdì 13 e sabato 14 marzo con lo spettacolo “Se

Ci Sara’ Domani”. Racconta la storia di Mario ritornato in famiglia dopo una

degenza psichiatrica e trova il suo gruppo famigliare un po’ cambiato. La moglie ha

un nuovo compagno, c’è una figlia che non ha mai conosciuto, in più una suocera

invadente e un po’ sorda. Una commedia sul reintegro in società quando se ne è

lontano da tempo.

Venerdì 27 e sabato 28 marzo la Compagnia “Attori & Company” va in scena con

“Ospiti”, commedia stile America anni 60/70, le risate sono assicurate.

Da Roma arriva la Compagnia “Pezzi Di Nerd” con lo spettacolo “Ho Adottato Mio

Fratello”, venerdì 17 e sabato 18 aprile. La storia narra di una rocambolesca

convivenza a quattro.

“Scappati Di Casa” – della Compagnia “Fares” di Roma – è programmata nelle

serate di venerdì 8 e sabato 9 maggio. Si racconta di quattro uomini che per un

periodo della loro vita hanno vissuto in una casa offerta dal Comune per persone

separate. Una girandolo di situazioni tragicomiche.

La Stagione si conclude sabato 23 maggio con un classico: “Donnacce”, una

produzione Campotheatro. Tra gli interpreti Mauro Stante, Tony Skandall e Sergio

Cardinale.

PREZZI BIGLIETTO euro 20

Biglietto Ridotto: € 18 (over 65 e under 18)

Biglietto Multiplo: € 90 (6 (sei) ingressi a scalare)

Omaggio: (under 10)

INFO E PRENOTAZIONI:

Cell: 3472211204

Whatsapp: 3894965535

rivoliateatro@libero.it