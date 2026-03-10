“Blu, il colore della felicità” di scena a Filadelfia

Uno spettacolo dedicato ai più piccoli, di e con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni, che rientra in “A Teatro in Famiglia”, per la stagione “Lo sguardo oltre” di Dracma, in programma domenica 15 marzo

Un grande viaggio alla scoperta del segreto più segreto di sempre: come essere felici, indagando su come la felicità può essere a portata di tutti. Arriva sul palco dell’Auditorium di Filadelfia(Vibo Valentia), domenica 15 marzo alle 17:00, “Blu, il colore della felicità”, di e con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni, testo e regia di Francesco Cortoni, per una produzione Pilar Ternera. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, sotto la direzione artistica di Andrea Naso.

“Blu, il colore della felicità” esplora il tema attraverso la storia di Felice – o Alberto/Alberta – e il suo legame con il colore blu. «Il viaggio del protagonista ci invita a scoprire che la felicità può essere trovata nelle piccole cose, come il vento che ci accarezza o un sogno che ci accompagna. Alla fine, il messaggio è che tutti siamo artefici della nostra felicità e che ognuno può scrivere la propria storia, qualunque nome porti» si legge tra le note di regia.

Nello spettacolo, il vento è simbolo di cambiamento: può essere leggero o forte, proprio come le emozioni, e ci può trasportare in posti nuovi o portarci indietro, ma è sempre in movimento, proprio come la felicità.

Piccole magie – di cui solo il teatro è capace – svelate in diretta, performance con grandi salti, piccoli bisbigli e immagini oniriche e poetiche saranno al centro dello spettacolo: un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti, e di come il sentiero per raggiungerla sia personale e unico, e diverso per ognuno di noi.

“Non esiste una felicità uguale per tutti, e questo rende ognuno speciale”, è il messaggio di “Blu”, penultima rappresentazione prima della chiusura di “A Teatro in Famiglia”, sei appuntamenti domenicali all’interno di “Lo sguardo oltre”, dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, che da novembre, tra fantasia, stupore, fiabe, e riscritture di classici, rappresentano un’alternativa ai soliti modi di passare le domeniche pomeriggio.

“A Teatro in famiglia” è a cura di Dracma, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia (Vibo Valentia). Una programmazione che riconosce il teatro come luogo d’incontro tra bambini e bambine, e la propria famiglia, per vivere insieme un’esperienza avvicinando al teatro le giovani generazioni.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e su www.vivaticket.com

Maggiori informazioni: www.dracma.org

Biglietto unico: € 5

Auditorium comunale Piazza G. A. Serrao – Filadelfia

INFO E PRENOTAZIONI Tel: 328 8068681;

teatrofiladelfia@dracma.org; www.dracmateatro.org