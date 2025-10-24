IUC, Fazil Say in recital

Sabato 25 ottobre . ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza Università di Roma

Primo grande ospite della carrellata di grandi pianisti, da sempre al centro della programmazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti sabato 25 ottobre alle 17.30, in Aula Magna, Fazil Say, artista che incanta pubblico e critica da quasi 30 anni con esibizioni ad alto impatto emotivo. Il compositore Aribert Reimann, in visita ad Ankara nel 1986, dopo aver ascoltato un Fazil Say allora sedicenne decretò: “il ragazzo suona come un diavolo”. In Aula Magna è già stato applaudito molte volte e per questo concerto proporrà i celebri Quadri di un’esposizione di Musorgskij oltre a una selezione di proprie composizioni “À la carte”.

Fazıl Say è un pianista dall’enorme talento improvvisativo ma è anche un compositore molto apprezzato: ha scritto su commissione dalla Boston Symphony Orchestra, dall’Orpheus Chamber Orchestra e dalla BBC, dal Festspiele di Salisburgo, dalla WDR, dai Münchner Philharmoniker, dallo Schleswig-Holstein Musik Festival, dalla Konzerthaus di VIenna, dalla Dresdner Philharmonie, dalla Fondation Louis Vuitton, tra i molti. Le sue opere comprendono sei Sinfonie, due Oratori, vari concerti solistici e numerose opere per pianoforte e di musica da camera.

La sua tecnica eccezionale gli ha permesso presto di padroneggiare i cosiddetti ‘cavalli di battaglia’ della letteratura pianistica mondiale con sorprendente disinvoltura, ed è proprio questa miscela di raffinatezze (in Haydn, Bach e Mozart) e genialità virtuosistica (nelle opere di Liszt, Mussorgsky e Beethoven) che lo ha portato alla vittoria del Concorso Internazionale ‘Young Concert Artists’ di New York nel 1994. Fazıl Say si è successivamente esibito con tutte le più rinomate orchestre americane ed europee e numerosi famosi direttori, sviluppando un repertorio diversificato che spazia dalle composizioni di Johann Sebastian Bach ai ‘classici’ Haydn, Mozart e Beethoven, fino alla musica romantica e contemporanea, comprese le sue composizioni per pianoforte.

Da allora, Fazıl Say si è esibito come ospite in innumerevoli Paesi in tutti e cinque i continenti; il quotidiano francese ‘Le Figaro’ lo ha definito ‘un genio’. Fazıl Say è anche apparso numerose volte come musicista da camera. Con la violinista Patricia Kopatchinskaja, ad esempio, si esibisce da anni in un fantastico duo; altri partner di spicco sono stati Maxim Vengerov, il Quartetto Minetti, il Quartetto Modigliani, Nicolas Altstaedt e Marianne Crebassa.

Negli ultimi decenni numerose sale da concerto, orchestre e festival hanno invitato Fazıl Say come ‘Artist in Residence’ o lo hanno presentato al loro pubblico con ritratti e settimane di focus. Questi includono, tra gli altri, la Konzerthaus Dortmund, la Konzerthaus di Berlino, la Alte Oper di Francoforte, la Konzerthaus di Vienna, la Tonhalle-Orchester di Zurigo, la hr-Sinfonieorchester di Francoforte, la Zürcher Kammerorchester, la Dresdner Philharmonie, la Camerata Salzburg, il Festival Musicale dello Schleswig-Holstein, il Rheingau Musik Festival, il Ludwigsburger Schlossfestspiele, il Festival di Bodensee e il Festival delle Nazioni. Altri concerti sono stati presentati a Parigi, Tokyo, Merano, Amburgo e nella città natale di Fazıl Say, Istanbul. Nella stagione 2023/24 Fazıl Say è stato ‘Spotlight Artist’ al Concertgebouw di Amsterdam, ‘Composer in Focus’ al GAIDA Festival di Vilnius e l’Hessischer Rundfunk gli ha dedicato una settimana di concerti e attività nel dicembre 2023.

Nel 2013, Fazıl Say ha ricevuto il Premio Musicale Rheingau e, nel dicembre 2016, il Premio Internazionale Beethoven per i Diritti Umani, la Pace, la Libertà, la Riduzione della povertà e l’Inclusione, a Bonn. Nell’autunno 2017 gli è stato assegnato il Premio Musicale della Città di Duisburg.

Le registrazioni di Fazıl Say di opere di Bach, Mozart, Gershwin e Stravinsky su Teldec Classics, così come quelle di Mussorgsky, Beethoven e le sue stesse opere su naïve, sono state acclamate dalla critica e hanno ricevuto numerosi premi, tra cui tre ECHO KLASSIK. Nel 2014 ha inciso opere di Beethoven – il Concerto per pianoforte n. 3 con la hr-Sinfonieorchester Frankfurt diretta da Gianandrea Noseda, la Sonata op. 111 e la Sonata al Chiaro di Luna – così come l’album ‘Say Plays Say’ dedicato esclusivamente alle sue opere. Nell’autunno 2016, l’etichetta Warner Classics ha pubblicato la registrazione di tutte le Sonate di Mozart, per la quale Fazıl Say ha ricevuto il suo quarto ECHO KLASSIK nel 2017. Nel 2017, insieme a Nicolas Altstaedt, Fazıl Say ha registrato l’album ‘4 Cities’; Quell’autunno, l’etichetta Warner Classics ha pubblicato i Notturni di Frédéric Chopin e l’album ‘Secrets’ con canzoni francesi, registrato insieme a Marianne Crebassa (Gramophone Classical Music Award nel 2018). Il suo album del 2018 è dedicato a Debussy. Nel gennaio 2020 Warner Classics ha pubblicato la registrazione di tutte le Sonate per pianoforte di Beethoven, a cui hanno fatto seguito le Variazioni Goldberg di Bach nel novembre dello stesso anno. Nel gennaio 2023 Fazıl Say ha pubblicato la registrazione delle Sonate di Bartók, Janáček e Brahms con Patricia Kopatchinskaja (Alpha). Attualmente continua a registrare i propri lavori sotto la sua etichetta ACM.

Media Partner

Per la stagione 2025|2026 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

La IUC desidera ringraziare Sapienza Università di Roma, il Ministero della Cultura, i sostenitori e tutto il pubblico

_____________________________________

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8