SABATO 1° NOVEMBRE 2025

TEATRO EUROPAUDITORIUM

Radio 24 e Paolo Ruffini per Vera Produzione presentano

LA ZANZARA SHOW a Teatro

Un viaggio tra satira, provocazione e libertà di parola con gli irriverenti conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo

SABATO 1° NOVEMBRE 2025

ore 21.00

Un’esperienza teatrale inedita in arrivo al Teatro EuropAuditorium di Bologna: sabato 1° novembre farà tappa il tour teatrale La Zanzara Show, di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, dal celebre programma di Radio 24, La Zanzara, vincitore del prestigioso premio internazionale “Spotify Milestone Creator Award” per essere il podcast più ascoltato in Italia e l’unico ad aver superato la soglia dei 50 milioni di ascolti.

Gli irriverenti protagonisti della Zanzara si preparano ad incontrare il grande pubblico a teatro per un racconto senza tabù, senza censure e senza peli sulla lingua. Un luogo dove la libertà di espressione e il parlare fuori dai denti sono la parola d’ordine, dove il politicamente corretto e il perbenismo vengono sfidati, dove uno vale uno e dove chiunque può sostenere la propria opinione anche e soprattutto se è insolente, oltraggiosa e fuori dagli schemi. In ogni spettacolo molti ospiti, tutti provenienti dall’universo de La Zanzara e noti al pubblico radiofonico, sempre diversi da tappa a tappa, saliranno sul palco con i due conduttori, per farci scoprire le contraddizioni del nostro tempo attraverso lo stile unico e inconfondibile di Giuseppe e David.

“Sembra incredibile ma questa disgraziata trasmissione, così unica, così sconclusionata, così irripetibile, incontra i suoi fans e i suoi detrattori in alcuni dei teatri più belli d’Italia. Qualche purista della recitazione si rivolterà nella tomba, e lo posso capire. Ma noi non interpretiamo un ruolo, siamo drammaticamente veri e per questo onesti. Sulla mia lapide, quando arriverà il momento, voglio ci sia scritto: ho guidato la trasmissione più pazza d’Italia. Ma non è ancora il momento. Lo show continua”. Parola di Giuseppe Cruciani.

“Il mondo è in subbuglio. Trump mette i dazi , guerre ovunque, l’Europa sotto attacco, terremoti, tsunami, corruzione , paura per il futuro e per i nostri risparmi…per questo per aumentare ancora di più la confusione in questo mondo caotico, ecco a voi il tour della zanzara! Un tour senza ritorno: chiedo Scusa fin da subito. Ci vediamo in giro”. David Parenzo.

“In questi anni abbiamo sperimentato il grande successo delle dirette live de La Zanzara nelle piazze e negli eventi registrando sempre il tutto esaurito. Siamo felici di portare ora, con Vera Produzione, il format della trasmissione anche nella dimensione teatrale per regalare al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente.” – commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE, che aggiunge: “Oggi possiamo affermare che, con questa operazione di dimensione nazionale, abbiamo coperto tutti i possibili touch point. Ormai definire il fenomeno de la Zanzara come un programma radiofonico è estremamente riduttivo: la tecnologia ci ha consentito di cambiare dimensione offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare il programma in diretta e on demand dal sito, dalle App e piattaforme digitali, in auto con Android auto e Apple car, in audio e video con la connected TV, ma la formula vincente è sempre lo strettissimo rapporto dell’ascoltatore con il programma e nel caso del Tour teatrale è ancor più vero”.

“Dopo il grande successo dello spettacolo teatrale ‘Via Crux’ di e con Giuseppe Cruciani, sono molto felice di portare in scena ‘La Zanzara’. Il teatro, infatti, non amplifica soltanto la portata del programma radiofonico, ma ne consacra definitivamente la forza e la popolarità – dichiara Paolo Ruffini, regista e produttore insieme a Radio 24 per il tour La Zanzara show – ‘La Zanzara’ è una trasmissione che impatta moltissimo sull’immaginario collettivo, e credo sia naturale che diventi anche uno spettacolo dal vivo. I due grandi giornalisti, che ogni giorno si affrontano sulle frequenze di Radio 24, sono talmente lirici e capaci di stimolare la fantasia degli ascoltatori, che – senza nemmeno rendersene conto – danno vita ogni sera a un vero e proprio show. Ed è giusto che questo show trovi spazio anche su un palcoscenico”.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo nei giorni di spettacolo. (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).