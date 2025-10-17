Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative
Le prossime iniziative in programma
Pistoia – Fortezza di Santa Barbara, Oratorio di San Desiderio, ex Chiesa del Tau – Aperture straordinarie pomeridiane
Sabato 18 e 25 ottobre 2025, ore 8.30-13.30 e 15-18:30. Ingresso libero
Martedì 21 ottobre 2025, dalle 14:30 alle 18:30. Ingresso libero
Lucca – Museo nazionale di Villa Guinigi. Presentazione del restauro del Cristo Eucaristico di Matteo Civitali
Martedì 22 ottobre 2025, ore 16. Ingresso libero
Firenze – Museo archeologico nazionale. I Pomeriggi dell’Archeologico. Presentazione del volume “Punto d’incontro di artisti. Contributi per i 180 anni della Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti “Casa di Dante” (Firenze 1843 – 2023)”
Giovedì 23 ottobre 2025, ore 17. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
“Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini”. Sei concerti e un progetto di danza site-specific nei luoghi del sacro a Firenze
Giovedì 23 ottobre 2025, ore 17.00. Cenacolo del Fuligno – Musiche della tradizione popolare italiana, direttore: Simone Pugliese. Ingresso libero
Anghiari (AR) – Museo delle arti e tradizioni popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi. Inaugurazione di una sala permanente dedicata al pittore anghiarese Fausto Vagnetti
Sabato 25 ottobre 2025, ore 10.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti
26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Arezzo – Museo nazionale di Casa Vasari. “La prevenzione è il nostro capolavoro”. Per il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno la statua di Venere illuminata di rosa
Dal 1° al 31 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 19.30.
Fino a martedì 28 ottobre 2025. Spettacoli compresi nel biglietto d’ingresso ai musei
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Firenze – Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. BEATO ANGELICO. Una straordinaria mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, artista simbolo dell’arte del Quattrocento a Firenze.
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
Lucca – Museo nazionale di Villa Guinigi. Mostra “Rinascita di un capolavoro. Il Cristo Eucaristico di Matteo Civitali restituito alla città”
Fino a mercoledì 2 novembre 2025.
L’opera è esposta nella Sala del Fregio. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
Ufficio Promozione e Comunicazione
drm-tos.comunicazione@cultura.
gov.it
Tel. +39 055 23575
MiC – Direzione regionale Musei nazionali Toscana
Tel. +39 055 5389100
drm-tos@cultura.gov.it
