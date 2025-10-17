Musei Nazionali Toscana

Mostra-Museo

Le prossime iniziative

 

 

Le prossime iniziative in programma
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/ex-Chiesa-del-Tau-Marino-e-Pistoia-di-nuovo-insieme-1024x768.jpg
 
Sabato 18 e 25 ottobre 2025, ore 8.30-13.30 e 15-18:30. Ingresso libero
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Casa-Giusti-1-1024x1024.jpg
Martedì 21 ottobre 2025, dalle 14:30 alle 18:30. Ingresso libero
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/Allestimento-Civitali-1024x576.jpg
Martedì 22 ottobre 2025, ore 16. Ingresso libero
Giovedì 23 ottobre 2025, ore 17. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/08/Note-al-museo-Cenacolo-di-Santa-Apollonia-1024x461.jpg
Giovedì 23 ottobre 2025, ore 17.00. Cenacolo del Fuligno – Musiche della tradizione popolare italiana, direttore: Simone Pugliese. Ingresso libero
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Fausto-Vagnetti-La-Vaccherella-1024x529.png
Sabato 25 ottobre 2025, ore 10.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti
26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Statua-di-Venere-Sala-del-Trionfo-del-Virtu-768x1024.jpeg
Dal 1° al 31 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 19.30.
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/08/musica_e_danza_3-scaled-1-1024x683.webp
Fino a martedì 28 ottobre 2025. Spettacoli compresi nel biglietto d’ingresso ai musei
 
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
 
 
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
 
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
 
 
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/Allestimento-Civitali-1024x576.jpg
 
Fino a mercoledì 2 novembre 2025.
 
L’opera è esposta nella Sala del Fregio. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.
 
___________________________________________
Ufficio Promozione e Comunicazione
drm-tos.comunicazione@cultura.gov.it
Tel. +39 055 23575
MiC – Direzione regionale Musei nazionali Toscana
Piazza de’ Mozzi, 2
50125 – FIRENZE
Tel. +39 055 5389100
drm-tos@cultura.gov.it

