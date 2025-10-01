Romics, al via la 35esima edizione del festival internazionale di Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Fabio Civitelli, Ron Clements, Oscar Martín e Kevin Pike insigniti del Romics d’Oro

L’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese nei manifesti ufficiali della 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che si svolgerà presso la Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 35edizione edizione autunnale del Festival sono Fabio Civitelli, che festeggia i 40 anni di lavoro sul mitico TEX, Ron Clements, leggenda dei Walt Disney Animation Studios, Oscar Martín, già storico disegnatore di Tom & Jerry, Kevin Pike, maestro americano degli effetti speciali e digitali che ha lavorato a brand iconici come Indiana Jones, Star Wars, Lo Squalo, Ritorno al Futuro.

Un festival sempre all’insegna della creatività e dell’immaginazione, fra dibattiti, incontri, speciali, anteprime e mostre che quest’anno presenta un’importante novità, il Premio Romics Special istituito per rendere omaggio ad artisti e professionisti che hanno sperimentato nuovi linguaggi espressivi e che verrà assegnato a Jason Shiga, Martin Quenehen e Bastien Vivès. La rassegna si arricchisce della presenza di Francesca Baerald, Meredith McClaren, Carmine Di Giandomenico e Valerio Schiti, quattro importanti ospiti internazionali. Fra gli appuntamenti più attesi il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boys (sabato 4 ottobre), ma sono numerosi gli eventi speciali, tra cui il Premio Romics Musica per Immagini, dedicato alle artiste e agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema, tv e videogiochi, la nuova uscita della Giunti Disney Topolino e la vis della storia – Sulla vita della Roma Antica, all’insegna del fantasy l’incontro con le autrici Cecilia Randall e Francesca Tamburini.

Tornano le grandi mostre con l’omaggio ai Peanuts, all’arte di Fabio Civitelli, all’arte fra sogno e immaginario di Francesca Baerald, a Joe Dever per i 40 anni di Lupo Solitario, a Oscar Martín, alla raffinatezza di Sir Quentin Blake, all’anteprima della mostra di Paolo Mottura, spazio a numerose anteprime cinematografiche, ai grandi anniversari e tributi, dai 30 anni di Toy Story ai 50 anni delle colonne sonore di Febbre da Cavallo e Fantozzi ai novant’anni di Braccio di Ferro.

Immancabile il Romics Cosplay Award, l’attesa gara di cosplay che selezionerà la nuova coppia di cosplay che rappresenterà l’Italia al World Cosplay Summit di Nagoya 2026,, l’Area Kids, lo spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli con tantissimi laboratori di disegno, l’area dedicata ai videogiochi e card games, tra escape room, puzzle game, retrogaming e ampie aree gioco con titoli in anteprima. Free play con postazioni Nintendo Switch 2. Info e dettagli su www.romics.it

Fabiana Raponi