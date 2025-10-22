Alta Luce Teatro

Presenta

SHAKESPEARE A PEZZI

Con Enrico Ballardini

Sabato 8 Novembre ore 20.30

Domenica 9 Novembre ore 18.00

Alta Luce Teatro| Alzaia Naviglio Grande 190 | Milano

Appuntamento con il Bardo Sabato 8 Novembre alle ore 20.30 e Domenica 9 Novembre alle ore 18.00 presso Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano). Ma non uno Shakespeare qualsiasi, quello che vedremo in scena. Piuttosto, uno Shakespeare… a pezzi!

La storia del teatro inglese diventa teatro a sua volta. Guidati da una domanda che alcuni arditi studiosi hanno davvero posto: “Shakespeare… era forse italiano?”, il monologo di Omar Nedjari e interpretato da Enrico Ballardini ripercorre la storia del Bardo e le sue opere in una folle rincorsa all’aneddoto che spesso nasconde la vera ragione che spinse il più grande autore di tutti i tempi a scrivere le sue opere.

E gli aneddoti, quando si parla di Shakespeare sono pressoché infiniti: pare che la regina Elisabetta rimase così colpita dal personaggio di Falstaff, l’allegro ciccione ubriacone dell’Enrico IV, che chiese a Shakespeare di poterlo rivedere. Shakespeare, da bravo artista capriccioso qual era pare abbia risposto: “Non scriverò mai questa commedia perché lo vuole la regina! La scriverò perché lo voglio io!”. Allorché Elisabetta replicò: “E che sia una commedia romantica!”. E Shakespeare, che voleva avere l’ultima parola, rispose: “Signora, questo è troppo! No io credo invece che scriverò… una commedia romantica!”. Nacquero così le allegre Comari di Windsor da cui poi Verdi compone il suo bellissimo Falstaff. Shakespeare insomma era un gran ruffiano. Il che ci fa pensare che fosse effettivamente italiano.

In scena solo una sedia, da dietro la quale escono i personaggi di Shakespeare, evocati dal racconto scanzonato dell’attore. Con brani tratti da Amleto, Enrico V, Riccardo III, Othello, Sogno di una notte di mezza estate, la Tempesta. Uno spettacolo divertente e irriverente per scoprire assieme i lati più nascosti della Storia e delle grandi opere letterarie di Shakespeare.

INFORMAZIONI

SHAKESPEARE A PEZZI

di Omar Nedjari

con Enrico Ballardini

Produzione Odemà & A.R.C.U.S.

DATE E ORARIO

Sabato 8 Novembre ore 20.30

Domenica 9 Novembre ore 18.00

LUOGO

ALTA LUCE TEATRO Alzaia Naviglio Grande, 190, Milano

PREZZI

Intero: 15€ +2€ tessera associativa

ridotto under 25 e over 65: 12€+2€ tessera associativa

INFO e PRENOTAZIONI

cell. 3487076093

alt@altaluceteatro.com www.altaluceteatro.com