Kerry Ellis e Stef Burns con Diego Basso  per Diego Basso Plays Queen

DIEGO BASSO PLAYS QUEEN Special guest: Kerry Ellis e Stef Burns

Martedì 4 novembre 2025 alle ore 21.00 al Teatro Ristori di Verona, la “voce regina del West End” Kerry Ellis, artista che ha collaborato ed è stata prodotta da Brian May, sarà protagonista di una serata-evento che impreziosisce la tournée di Diego Basso Plays Queen in corso nei più prestigiosi teatri italiani e che vede alla chitarra solista Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi.

Un appuntamento straordinario, che arricchisce la tournée ufficiale che sta conquistando i più prestigiosi teatri italiani: martedì 4 novembre il Teatro Ristori di Verona ospiterà una serata speciale di Diego Basso Plays Queen, in cui la potenza dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, incontrerà una delle voci più iconiche della musica contemporanea in dialogo con uno dei chitarristi più carismatici del panorama rock.

In palcoscenico, Diego Basso, interprete raffinato e carismatico del repertorio pop-rock in chiave orchestrale; Kerry Ellis, protagonista di successi planetari come We Will Rock You e Wicked, artista che ha collaborato ed è stata prodotta da Brian May e già voce in tournée e album dei Queen; Stef Burns, chitarrista solista e colonna portante del sound di Vasco Rossi, dopo una carriera che lo ha portato sui palchi di Alice Cooper, Berlin, Michael Bolton, Judas Priest e Motörhead. Con loro il frontman Manolo Soldera, e le voci di Art Voice Academy, Anna Danieli, Barbara Lorenzato, Claudia Ferronato, Sonia Fontana, Matteo Simioni e Lorenzo Menegazzo, protagonisti di un dialogo che amplifica l’energia corale dello spettacolo e ne esalta la dimensione sinfonica.

Definita dalla critica “la voce regina del West End”, l’artista ha incantato i palcoscenici di Londra e Broadway nei ruoli di Elphaba in Wicked, Grizabella in Cats e Nancy in Oliver!. Con i Queen e Brian May ha condiviso tournée mondiali e incisioni di successo, portando la sua potenza interpretativa e il suo inconfondibile stile in tutto il mondo.

La sua voce sarà il filo conduttore di alcuni dei momenti più intensi del concerto, con interpretazioni di grande impatto come Save Me, Who Wants to Live Forever,Love of My Life, I Want to Break Free e soprattutto No One But You (Only the Good Die Young), canzone scritta da Brian May nel 1997 in memoria di Freddie Mercury, che lo stesso chitarrista volle affidare a Ellis per la sua prima esecuzione solistica. Un brano intriso di malinconia e gratitudine, che nelle mani della cantante britannica diventa un toccante omaggio alla fragilità e alla grandezza del talento.

Alla base del progetto, la visione del Maestro Diego Basso, convinto che la musica dei Queen sia “una forza che travalica i decenni”. Il suo incontro con Brian May lo ha ispirato a esplorare il legame tra rock e lirica, dando vita a un’Overture sinfonica che apre i concerti: un omaggio alla passione di Freddie Mercury per l’opera e simbolo dell’incontro tra due mondi, quello sinfonico e quello rock, che trovano un linguaggio comune nella direzione e negli arrangiamenti del Maestro.

Quello veronese sarà un evento unico nel suo genere, in cui la direzione, l’orchestra, le voci e la chitarra si incontrano per restituire ai capolavori dei Queen una nuova forza espressiva. Un vero e proprio riarrangiamento sinfonico che unisce energia, virtuosismo e teatralità, trasformando brani come Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Innuendo e A Kind of Magic in un racconto musicale che fonde emozione, luce e potenza scenica.

Diego Basso Plays Queen è una produzione Icona e AVA Sound Live Music

Biglietti disponibili su Ticketone.