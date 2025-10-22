Dal 24 al 26 ottobre

Alessandro Baricco

NOVECENTO

Dal 24 al 26 ottobre in prima milanese un viaggio musicale interpretato da Manuele Morgese

Dal 24 al 26 ottobre il PACTA Salone ospita la prima milanese di NOVECENTO, il monologo di Alessandro Baricco, parte della Vetrina contemporanea, diretto e interpretato da Manuele Morgese, produzione Compagnia TEATROZETA L’Aquila.

Considerato un classico del teatro italiano Novecento di Alessandro Baricco (il testo è del 1994) ha visto in trent’anni diverse e prestigiose interpretazioni sceniche. In questa trasposizione il monologo si traduce in un viaggio musicale e teatrale di jazz recitato e di recitazione jazzata. Un viaggio alla ricerca di nuovi linguaggi e di nuovi stimoli che scivola sull’Oceano dei virtuosismi e delle note composte da Ennio Morricone per il film di Tornatore, rilette e interpretate dalla prestigiosa NY Jazz Band; musica dal vivo, miscelata alla forza del racconto del “pianista sull’oceano”. Un viaggio che trasforma la parola in immagini suggestive, disegnate dall’artista Cosbru e proiettate dal vivo sulla scena. Ispirato al film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’Oceano”, questo allestimento di Novecento, in un impasto scenico di arti visive, musica, recitazione e giochi di regia, dona al testo di Baricco nuove forme e colori.

La Stagione 2025-2026 della Vetrina contemporanea

PACTA Salone

Dal 24 al 26 ottobre 2025 Vetrina contemporanea

NOVECENTO prima milanese

di Alessandro Baricco

diretto e interpretato da Manuele Morgese

disegni Cosbru

scene Roberto Foresta e Manuele Morgese

costumi Isaura Bruni

luci e audio Paolo Vicenzi

sartoria Stella Iodice

produzione Compagnia TEATROZETA L’Aquila

in collaborazione con Fondazione Morgese – Zeta Actor Studio Cagliari

Durata 75’

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org –ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli:

ven ore 20.45 – sab ore 19.30 – dom ore 17.30

VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

dal lun al ven dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche) sconto per chi acquista online

Prezzi biglietti: Intero €22 | Intero online €18 | Rid. Convenzioni, over 60 €13 | Giovani Under 25/studenti/scuole di teatro €10 | gruppi (min. 5 persone) €12 a persona | IVICINIDICASA (residenti e associazioni Municipio 5) €10

ABBONAMENTI: Abbonamento Famiglia: 3 biglietti (utilizzabili in uno o più spettacoli) €30 – 6 biglietti: €54 | Abbonamento 3 spettacoli: €45 – 5 spettacoli: €70 – 8 spettacoli: €95 | Abbonamento premium 10 spettacoli: €110 | Abbonamento Under 25 5 spettacoli: €40