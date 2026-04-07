Teatro Sistina, Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare

Dal 9 al 16 aprile poi in tour

LO SHOW LIVE CONTINUA IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO NEI TEATRI ITALIANI PIU’ PRESTIGIOSIIdeato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri

Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “SOGNO E SON DESTO”, ecco un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Massimo Ranieri nel 2025 al 75°Festival di Sanremo, ha presentato la canzone “TRA LE MANI UN CUORE” che porta le firme di Tiziano Ferro e Nek, inoltre presentata recentemente sul palco RAI della trasmissione di Capodanno “L’Anno che verrà”.

Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana.

Nello spettacolo potremmo ascoltare anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati , Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell ‘artista internazionale Gino Vannelli. Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “LETTERA DI LA’ DAL MARE”. Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100% ,che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato in questi lunghi tour ,organizzati dal noto producer Marco De Antoniis che ha realizzato più di 2000 spettacoli di Massimo Ranieri, sold out in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Australia.

Sul Palco una band inedita formata da straordinari musicisti:

Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria , Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri Sax e voce, Max Filosi al Sax e flauto, Luca Giustozzi al trombone e Fernando Brusco alla tromba.

TEATRO SISTINA

DAL 16 AL 19 APRILE 2026

Teatro Sistina

Via Sistina 129, 00187 Roma



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Orari spettacoli

dal giovedì al sabato ore 20,30

domenica ore 16,00

Prezzi Biglietti

Poltronissima €80,50

Poltrona €73,50

I Galleria €67,00

II Galleria €54,00

III Galleria €42,50