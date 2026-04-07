Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 5 al 12 aprile 2026

Alla Casa del Jazz e all'Auditorium Parco della Musica
Spazio agli eventi della settimana della Fondazione Musica per Roma dal 5 al 12 aprile.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 5 aprile ore 18 e ore 21
K-POP – music is coming soon
Sala Sinopoli
Lunedì 6 aprile ore 21
Gilberto Gil
Sala Santa Cecilia
Giovedì 9 aprile ore 20
Tullio De Piscopo
Sala Sinopoli
Venerdì 10 aprile ore 21
Tiromancino
Sala Sinopoli
Venerdì 10 aprile ore 20
Olivia Sellerio
Teatro Studio Borgna
Dal 10 al 12 aprile
Festival del verde e del paesaggio
XV edizione
Sabato 11 aprile ore 20
Casadilego
Teatro Studio Borgna
Domenica 12 aprile ore 11
Lezioni di Storia 2025 /2026
Massimo Gaggi – New York 2008. La crisi della globalizzazione
Sala Sinopoli
Domenica 12 aprile ore 17
Dialoghi sulla Costituzione
Donatella Di Pietrantonio & Sandro Veronesi
Articolo 29
Teatro Studio Borgna ore 17
CASA DEL JAZZ
Venerdì 10 aprile ore 19.30
Riccardo Del Fra
Three for chet
Sala Armando Trovajoli
Sabato 11 aprile ore 19.30
Riccardo Del Fra
Rendez – vous
Sala Armando Trovajoli
Domenica 12 aprile ore 18
Riccardo Del Fra/ Maurizio Giammarco
In Time Acy
Sala Armando Trovajoli