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Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 5 al 12 aprile 2026

Redazione Roma
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Alla Casa del Jazz e all'Auditorium Parco della Musica

Spazio agli eventi della settimana della Fondazione Musica per Roma dal 5 al 12 aprile.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 5 aprile ore 18 e ore 21
K-POP – music is coming soon
Sala Sinopoli

Lunedì 6 aprile ore 21
Gilberto Gil
Sala Santa Cecilia

Giovedì 9 aprile ore 20
Tullio De Piscopo
Sala Sinopoli

Venerdì 10 aprile ore 21
Tiromancino
Sala Sinopoli

Venerdì 10 aprile ore 20
Olivia Sellerio
Teatro Studio Borgna

Dal 10 al 12 aprile
Festival del verde e del paesaggio
XV edizione

Sabato 11 aprile ore 20
Casadilego
Teatro Studio Borgna

Domenica 12 aprile ore 11
Lezioni di Storia 2025 /2026
Massimo Gaggi – New York 2008. La crisi della globalizzazione
Sala Sinopoli

Domenica 12 aprile ore 17
Dialoghi sulla Costituzione
Donatella Di Pietrantonio & Sandro Veronesi
Articolo 29
Teatro Studio Borgna ore 17

CASA DEL JAZZ 

Venerdì 10 aprile ore 19.30
Riccardo Del Fra
Three for chet
Sala Armando Trovajoli

Sabato 11 aprile ore 19.30
Riccardo Del Fra
Rendez – vous
Sala Armando Trovajoli

Domenica 12 aprile ore 18
Riccardo Del Fra/ Maurizio Giammarco
In Time Acy
Sala Armando Trovajoli

Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Festival Insieme – Note di Pace per l’Ucraina
A Firenze l’evento charity per gli orfani di femminicidio con “Feminin Pluriel”
Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, gli appuntamenti del mese
Auditorium Parco della Musica, Les Étoiles, il cosmo in danza  
Scintille, The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi, di e con Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via
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