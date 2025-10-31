Teatro Belli, CLUB27 di Elisa Di Eusanio

Dal 4 al 30 novembre a Roma

Dal 4 al 30 novembre

il Teatro Belli ospita Elisa D’Eusanio in CLUB27. È un evento di musica live e prosa in cui verranno omaggiati alcuni degli artisti musicali che sono deceduti a 27 anni e che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale e non solo.

Attraverso alcuni brani reinterpretati ed eseguiti dal vivo di Robert Jhonson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison condurremo gli spettatori in un viaggio molto profondo, pieno di emozioni intense come intense sono state le opere e le brevi vite di questi artisti.

Il loro dolore, la loro insaziabile fame d’amore, l’inadeguatezza, le insanabili fragilità ci aiuteranno a riflettere e a capire come siamo tutti interconnessi in fondo in quell’assurdo e al contempo stupefacente viaggio che è la vita e chissà se canzone dopo canzone e emozione dopo emozione non usciremo dalla sala paradossalmente liberati e maggiormente connessi con quella zona di noi più delicata e fragile di cui troppo spesso ci dimentichiamo ma che necessita di tanta cura.

Per questo ho sentito l’urgenza di mettere al servizio di questo racconto parte della mia storia personale che ha tanto in comune con queste anime.

Elisa Di Eusanio

BIO ELISA DI EUSANIO

Elisa Di Eusanio è un’attrice italiana nata il 12 agosto 1980 a Teramo, in Abruzzo. Si è formata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, una delle scuole di recitazione più prestigiose d’Italia, dove ha perfezionato le sue capacità teatrali.

Elisa ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro, collaborando con importanti registi italiani e partecipando a numerose produzioni di successo. La sua versatilità e il suo talento le hanno permesso di spaziare tra vari generi e ruoli, dimostrandosi un’attrice poliedrica e capace di adattarsi a diverse sfide artistiche.

Oltre al teatro, Elisa Di Eusanio ha lavorato anche in televisione e al cinema. È conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in serie televisive italiane di grande popolarità. Tra i suoi lavori più noti, si ricordano le sue interpretazioni in serie televisive come “Doc – nelle tue mani”, “Bang, Bang, Baby”, “Tutti per bruno” con Claudio Amendola e “Fedeltà”, attualmente disponibile su Netflix. Prossimamente tornerà sul piccolo schermo anche con una nuova serie, in programmazione su Canale5, dal titolo “Le onde del passato” diretta da Giulio Manfredonia con Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi

Al cinema, ha partecipato a diversi film, collaborando con registi di rilievo e interpretando ruoli significativi sin dal suo esordio nel 2007 con “Come tu mi vuoi” di Volfango De Biasi. Nel 2012 la vediamo in due film: “Henry” e “Good as You”, per il quale ha ricevuto la menzione ai Nastri d’ Argento come miglior attrice non protagonista. Successivamente viene scelta da Carlo Verdone per il suo film “Benedetta follia” e da Gianni Zanasi per “Troppa grazia”. Volfango De Biasi la rivorrà anche nei film “Nessuno come noi”, “L’agenzia dei bugiardi” e “Un matrimonio mostruoso”. Ha inoltre preso parte al cast di “50 km all’ora” di Fabio De Luigi e alle due pellicole di Riccardo Milani “Grazie ragazzi” e “Un mondo a parte” che hanno contribuito ad accrescere la sua notorietà.

Elisa Di Eusanio è apprezzata non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la sua dedizione e professionalità. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca di ruoli stimolanti e da una forte passione per il suo lavoro che l’hanno recentemente portata a scrivere, produrre, dirigere ed interpretare “Club 27”, uno spettacolo teatrale dedicato ai grandissimi artisti del panorama musicale morti all’età di 27 anni.

TEATRO BELLI

Piazza di Sant’Apollonia, 11 – 00153 Roma.

Biglietteria:+39 06 58 94 875 E-mail: info@teatrobelli.it

Prezzi: BIGLIETTO UNICO 20€ + 1€ DI PREVENDITA

Orari:

mar ven ore 21:00

sab ore 19:00

dom ore 17:30