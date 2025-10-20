Teatro delle Muse, Il Cafè Chantant di Scarpetta

Fino al 2 novembre 2025
Al Teatro delle Muse di Roma un grande ritorno di un classico di Scarpetta “Il Cafè Chantant” nel nuovo adattamento di Geppi di Stasio, fino 2 novembre 2025 Sul palco due attori frustati dall’incipiente disinteresse del pubblico verso il “Grande Teatro” per la nuova moda del Cafe Chantant, si ritrovano costretti a scendere a compromessi ed esordire nel genere più di moda. La soluzione si rivelerà più felice del previsto e lo spettacolo assumerà un tono di brio con esibizioni canore di uno scoppiettante divertimento. I protagonisti, Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi di Stasio, insieme alla Compagnia stabile del Teatro delle Muse, ancora una volta regaleranno al loro affezionato pubblico una serata all’insegna del talento e del buonumore. Da non perdere.
Teatro delle Muse via Forlì 43