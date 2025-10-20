CommediaRoma

Teatro delle Muse, Il Cafè Chantant di Scarpetta

Redazione Roma
Redazione Roma
60

Fino al 2 novembre 2025

Al Teatro delle Muse di Roma un grande ritorno di un classico di ScarpettaIl Cafè Chantant” nel nuovo adattamento di Geppi di Stasio, fino 2 novembre 2025 Sul palco due attori frustati dall’incipiente disinteresse del pubblico verso il “Grande Teatro” per la nuova moda del Cafe Chantant, si ritrovano costretti a scendere a compromessi ed esordire nel genere più di moda. La soluzione si rivelerà più felice del previsto e lo spettacolo assumerà un tono di brio con esibizioni canore di uno scoppiettante divertimento. I protagonisti, Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi di Stasio, insieme alla Compagnia stabile del Teatro delle Muse, ancora una volta regaleranno al loro affezionato pubblico una serata all’insegna del talento e del buonumore. Da non perdere.
Teatro delle Muse via Forlì 43

Ti Potrebbero Interessare Anche

Parenti serpenti
Teatro Sala Umberto, Non ci resta che… ridere
Uomini stregati dalla Luna
Le prénom
Prima di (ri)fare l’amore
Condividi questo articolo
Articolo precedente Vinicio Capossela, Nel bosco di latte in prima assoluta
Articolo successivo Domenica Classica 2025/2026, Charlie Siem e Itamar Golan in concerto

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro Arcobaleno, Oreste di Euripide
Prosa Roma
Teatro Kopó, Accademia della Arti Magiche di Roma
Festival/Rassegna Roma
La prima visione di “A UFO”
Cinema Firenze
La Fondazione Zeffirelli partecipa all’iniziativa “I nuovi poeti del futurismo. 100 anni dopo (1925–2025)”
Evento Firenze