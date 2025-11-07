ANDREA RIZZOLINI in tour con TH!NK sfida il pubblico tra filosofia e mentalismo

Il 29 novembre a Milano, poi Modena, Padova.

Uno spettacolo di mentalismo che parla del mentalismo. Uno show che svela al pubblico che la magia non esiste, e allo stesso tempo dimostra che è possibile crederle. TH!NK di Andrea Rizzolini torna in tour ed è pronto a sfidare ancora una volta il pubblico con un assunto che è solo in apparenza una contraddizione: il trucco c’è, ma non vi diciamo quale.

Prodotto da Officine dell’Incanto con la regia di Piero Venesia, è un viaggio sorprendente che fonde teatro, letteratura e filosofia con illusioni mozzafiato. Un gioco di specchi in cui l’arte di leggere la mente – resa celebre da serie televisive come The Mentalist o Lie to Me – diventa il punto di partenza per esplorare le contraddizioni del pensiero umano e quelle “zone di frizione” in cui le nostre credenze entrano in contrasto tra loro e non è più così ovvio che cosa è reale e cosa è finto, cosa sia vero o verosimile.

Campione italiano di mentalismo, autore di “Incanti” e capitano della squadra italiana di magia che quest’anno ha fatto dell’Italia la nazione più premiata ai campionati del mondo, Rizzolini parte in tour (qui il link per l’acquisto dei biglietti: https://thinkshow.it/event/) da Gallarate il 27 novembre (Teatro Condominio), e continua il 29 novembre a Milano (Teatro Lirico), il 30 novembre a Bergamo (Teatro Colognola), per proseguire il 2 dicembre a Brescia (Teatro San Giulia), il 4 dicembre a Modena (Teatro Michelangelo), il 5 dicembre a Padova (Teatro Ai Colli) e il 6 dicembre a Pordenone (Teatro Pileo).

Coinvolge il pubblico tra esperimenti psicologici e illusioni percettive: legge nel pensiero una parola, distingue il vero dal falso dal tono della voce, coinvolge tutta la sala in un numero di ipnosi.

Lo fa presentando una nuova figura di mentalista: non più un oscuro personaggio dai poteri soprannaturali, né uno Sherlock Holmes dalle abilità straordinarie, ma un illusionista disposto a ragionare con gli spettatori su quanto loro stessi siano disposti a credere a quello che sentono e che vedono.

Gigi Proietti sosteneva che a teatro è tutto finto, ma gnente c’è de farzo. TH!NK parte da questo presupposto e lo applica all’illusionismo.

È uno spettacolo sovversivo, potente e rivoluzionario che invita gli spettatori a camminare in equilibrio sulla linea che separa la realtà dalla finzione, per arrivare a rendersi conto che si tratta di un confine molto più sfumato di quello che siamo disposti ad accettare.

Uno spettacolo di e con Andrea Rizzolini

Scritto da Andrea Rizzolini e Marco Morrone

Regia di Piero Venesia

Sguardo esterno di Niccolò Fontana

Disegno luci e scene di Andrea Rizzolini

Prodotto da Officine dell’Incanto

Lo spettacolo ha una durata di un’ora e quaranta minuti circa ed è consigliato dai 12 anni in su