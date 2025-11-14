Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 16 al 23 novembre a Roma

Gli eventi all'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma
Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 13 al 23 novembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di RomaAUDITORIUM PARCO DELLA MUSICADomenica 16 novembre 2025Dalle 10.00 – Lezioni di Ascolto
Aspettando Wish You Were Here
Studio 2
Domenica 16 novembre 2025
Alle 17.00 – Romaeuropa Festival
Christos Papadopoulos
My Fierce Ignorant Step
Sala Petrassi
Domenica 16 novembre 2025
Alle 18.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda, Ensemble Modern – Music for strings
Teatro Studio Borgna
Domenica 16 novembre 2025
Alle 20.00 – Romaeuropa Festival
Ryodji Ikeda – Ultratronics
Sala Sinopoli
Mercoledì 19 e giovedì 20 novembre 2025
Alle 21.00 – Niccolò Fabi
Sala Santa Cecilia
Sabato 22 novembre 2025
Alle 21.00 – Sergio Caputo
Sala Santa Cecilia
Domenica 23 novembre 2025
Alle 18.00 – Roma Jazz Festival
Cécil McLorin Salvant
Sala Sinopoli
Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza 2025
Ensemble Modern
Teatro Studio Borgna
Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Negrita
Sala Santa Cecilia
MOSTRE
Invocazioni. Un suono in fondo all’orecchio
Dal 13 novembre 2025 al 6 gennaio 2026
AuditoriumArte – ingresso libero
Lun/ven dalle 17 alle 21- domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 21
CASA DEL JAZZ
Giovedì 20 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Andrea Camilleri in Jazz
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 21 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Gilad Atzmon/Daniel Bulatkin European Quartet
Sala Armando Trovajoli
Sabato 22 novembre 2025
Alle 19.30 – Roma Jazz Festival
Bernhard Wiesinger
Sala Armando Trovajoli
Domenica 23 novembre 2025
Alle 18.00 – Spirale 50th
Sala Armando Trovajoli