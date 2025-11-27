Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto, in prima assoluta a Roma e Milano

Il 6 e 7 dicembre a Roma, il 27 e 28 dicembre a Milano

L’ultimo e più atteso capitolo della saga letteraria più amata arriva per la prima volta in Italia come non lo avete mai sentito.

Harry Potter Film Concert Series presenta Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto, il settimo e penultimo film, sabato 6 (ore 20.30) e domenica 7 dicembre (ore 15.00 e ore 20.30) all’Auditorium Conciliazione di Roma e sabato 27 (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30) al TAM Teatro Arcimboldi di Milano.

L’Orchestra Italiana del Cinema, con una straordinaria formazione di 80 musicisti, eseguirà dal vivo l’indimenticabile colonna sonora di Alexandre Desplat in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano.

Le date italiane sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani, fondatore e presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema.

Un evento in anteprima assoluta per l’Italia, in attesa del Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti che vedrà la sua quinta edizione a Roma nel marzo 2026.

Harry Potter Film Concert Series è un progetto ideato da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts, ed è l’unica tournée ufficiale che celebra a livello globale i film della saga. Dal debutto mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto nel 2016, oltre 3 milioni di spettatori in più di 48 Paesi hanno vissuto la magia di questa straordinaria esperienza, con oltre 2.973 performance programmate entro il 2025.

“Con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ci avviciniamo al culmine di un viaggio straordinario che ha segnato profondamente anche la storia della nostra orchestra”: dichiara Marco Patrignani. “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ufficiale, che ha incantato milioni di spettatori nel mondo, e che continua con entusiasmo il suo percorso verso la quinta edizione del Roma Film Music Festival, in programma a marzo 2026”.

In questo capitolo, che avvicina il pubblico alla fine, nuova luce colpisce dettagli, personaggi ed eventi che già si pensava di conoscere, rivelandone segreti e significati profondi. Harry, Ron ed Hermione partono per una missione: trovare e distruggere gli Horcrux, la chiave del potere di Voldemort. Da soli e in fuga, i tre amici devono contare l’uno sull’altro più che mai… ma le Forze Oscure minacciano di dividerli.

Vincitore dell’International Film Music Critics Award (IFMCA), del World Soundtrack Award e del Satellite Award per la Miglior Colonna Sonora Originale, il compositore premio Oscar Alexandre Desplat (Grand Budapest Hotel, Il Discorso del Re, Philomena) ha creato una colonna sonora intensa e raffinata che trasporta il pubblico nel cuore delle avventure di Harry mentre ha inizio la tanto temuta guerra nel mondo magico.

Justin Freer, presidente di CineConcerts e produttore/direttore della Harry Potter Film Concert Series, commenta: “la saga cinematografica di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo. Siamo felici di offrire al pubblico, per la prima volta, l’opportunità di ascoltare dal vivo le musiche premiate della saga mentre il film viene proiettato sul grande schermo. Un evento davvero indimenticabile”.

Brady Beaubien, produttore di CineConcerts, aggiunge: “Harry Potter è sinonimo di emozione in tutto il mondo. Speriamo che, attraverso l’esecuzione dal vivo di questa musica straordinaria insieme al film completo, il pubblico continui a celebrare il mondo magico”.

I biglietti saranno in vendita da oggi, lunedì 14 luglio, su Ticketone.

Per maggiori informazioni:

Harry Potter Film Concert Series: www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema: http://www.orchestraitalianadelcinema.it

CineConcerts: www.cineconcerts.com

TAM Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione n. 20, 20126 Milano

www.teatroarcimboldi.it

Auditorium Conciliazione

Via della Conciliazione 4, 00193 Roma

www.auditoriumconciliazione.it

PER APPROFONDIRE

Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.)

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro icone della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. La sua missione è promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore italiane e internazionali.

Impegnata su un vasto repertorio di musica per il cinema, l’Orchestra presta particolare attenzione al patrimonio storico italiano. Grazie alla collaborazione con esperti del settore, ha recuperato partiture di capolavori mai pubblicati o registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati.

Nel corso della sua attività, l’O.I.C. ha ricevuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane, tra cui la Presidenza della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Cultura, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’UNESCO, la Fondazione Federico Fellini, la Fondazione Italia-Cina, la Fondazione Cultura e Arte, l’Ambasciata Britannica in Italia, il Consolato Britannico a Milano, Cinecittà Luce e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Grazie all’iniziativa charity del cineconcerto Il Gladiatore all’interno del Colosseo nel 2018, l’Orchestra Italiana del Cinema, per tramite del suo Presidente Marco Patrignani, ha sponsorizzato e realizzato la costruzione di un nuovo ascensore panoramico, che consente oggi ai visitatori con difficoltà motorie di raggiungere l’anello più alto del Colosseo.

Tra le produzioni presentate:

Il Suono del Neorealismo (2010)

Cinematology – Pechino (2011)

The Artist in CineConcerto – Ravello Festival (2012) (Prima mondiale)

Beyond la Dolce Vita – Milano / Los Angeles (2013) (Prima mondiale)

La Febbre dell’Oro – Roma (2012–2015)

Il Gladiatore in Concerto – Roma, Colosseo e Circo Massimo (2018)

Titanic Live – Milano (2019) (Prima italiana)

Il Grande Cinema Italiano in Concerto – Roma (2022)

Star Wars: A New Hope in Concert – Roma (2022)

Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto – Roma, Milano, Cina (2016–2017) (Prima italiana)

Harry Potter e la Camera dei Segreti™ in Concerto – Roma, Milano, Cina (2017–2019) (Prima italiana)

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto – Roma, Milano, Cina (2018–2019) (Prima italiana)

Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto – Roma, Milano, Cina (2019–2022) (Prima italiana)

Harry Potter e l’Ordine della Fenice™ in Concerto – Roma, Milano (2023) (Prima italiana)

Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto – Roma, Milano (2024) (Prima italiana)

Bugs Bunny at the Symphony – Roma (2023) (Prima europea)

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna – in concerto – Roma (2023) (Prima italiana)

Skyfall – in concerto – Roma (2024)

Omaggio a Henry Mancini – Roma (2024)

Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora – in concerto – Roma e Milano (2024) (Prima italiana)

AVATAR LIVE – Roma e Milano (2025) (Prima europea)

CineConcerts

CineConcerts è uno dei principali produttori di esperienze musicali dal vivo e digitali eseguite con media visivi e continua a ridefinire l’intrattenimento. Fondata dal Produttore/Direttore Justin Freer e dal Produttore/Scrittore Brady Beaubien, CineConcerts coinvolgerà oltre 4,8 milioni di persone in tutto il mondo in presentazioni di concerti con più di 3.000 spettacoli in 48 paesi entro il 2025. Ha recentemente lanciato CineConcerts +PLUS, una rete digitale globale e suite di app con centinaia di episodi di podcast esclusivi e contenuti prodotti. CineConcerts continua a collaborare con alcune delle orchestre e dei luoghi più prestigiosi del mondo, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Philharmonia Orchestra e molte altre. Le recenti e attuali esperienze di concerti dal vivo e digitali includono **Elf in Concert**, **The Pinball Concert (Digital)**, **The Polar Express in Concert**, **Rudy in Concert**, **The Passion of the Christ in Concert**, **The Da Vinci Code in Concert**, **The Harry Potter Film Concert Series**, **Gladiator Live**, **The Godfather Live**, **It’s a Wonderful Life in Concert**, **DreamWorks Animation In Concert**, **Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour**, **Breakfast at Tiffany’s in Concert** e **A Christmas Dream Live**.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE)

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), parte di Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences, è leader mondiale nella creazione, sviluppo e concessione di licenze per intrattenimento basato su location, eventi dal vivo, mostre ed esperienze nei parchi a tema basate sui più grandi franchise, storie e personaggi degli studi cinematografici, televisivi, di animazione e di giochi di Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network e altro ancora. WBDGTE è la sede delle straordinarie location di **The Wizarding World of Harry Potter** nei parchi a tema Universal di tutto il mondo, Warner Bros. World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, **The FRIENDS Experience**, **The Game of Thrones Studio Tour** e innumerevoli altre esperienze ispirate al Mondo Magico, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS e altro ancora. Grazie a partner di altissimo livello, WBDGTE consente ai fan di tutto il mondo di immergersi fisicamente nei loro marchi e franchise preferiti.

Wizarding World

Dal momento in cui Harry Potter, undicenne, incontrò Rubeus Hagrid, Custode delle Chiavi e dei Luoghi di Hogwarts, la Scuola di Magia e Stregoneria, le sue avventure hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Oggi, oltre 25 anni dopo, il fenomeno di Harry Potter continua a prosperare come una delle proprietà di intrattenimento di maggior successo e più amate della storia.

I romanzi best-seller di J.K. Rowling sono stati portati alla vita in un universo interconnesso in continua evoluzione, amato da milioni di fan in tutto il mondo. Otto film campioni d’incassi su Harry Potter e tre epici film della saga Animali Fantastici hanno portato sullo schermo un’azione mozzafiato, Harry Potter and the Cursed Child incanta sul palcoscenico, e i videogiochi e giochi per dispositivi mobili all’avanguardia di Portkey Games permettono ai giocatori di vivere il mondo magico come mai prima d’ora. I fan possono esprimere con orgoglio la loro passione attraverso innovativi prodotti di consumo e vivere emozioni forti grazie a esperienze spettacolari in location iconiche – tra cui cinque aree tematiche nei parchi Universal Studios in tutto il mondo.

Questo portafoglio in espansione di offerte legate a Harry Potter e Animali Fantastici, di proprietà di Warner Bros. Discovery, include esperienze ed eventi itineranti innovativi, ciascuno sviluppato per celebrare momenti e luoghi speciali cari ai fan, così come i negozi al Binario 9¾ e il negozio di punta iconico – Harry Potter New York. Maghi, streghe e babbani possono inoltre scoprire qualcosa di nuovo esplorando i segreti dietro le quinte presso il Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e il Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Con una nuova serie TV originale HBO basata sui libri di Harry Potter in arrivo, questo mondo in espansione continua a offrire alla comunità modi nuovi ed entusiasmanti per interagire. Per i fan di tutto il mondo, e per le generazioni a venire, l’invito è aperto a tutti: scoprite la magia.

Per le ultime novità e contenuti su Harry Potter e Animali Fantastici, visita: www.harrypotter.com

Tutti i personaggi ed elementi © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Diritti editoriali © JKR. (s25)