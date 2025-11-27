Musei Nazionali Toscana

.
Le prossime iniziative in programma
Firenze – Museo archeologico nazionale. Presentazione del volume “L’apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api dal neolitico alla tarda antichità” di Giorgio Franchetti
Giovedì 27 novembre 2025, ore 17:00. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. “Del primo amor non ci si scorda mai” Ranuccio Bianchi Bandinelli, Clusium 100 anni dopo. Un convegno, una mostra e visite guidate gratuite alle aree archeologiche
Chiusi – Sarteano 28-29-30 novembre 2025
Sabato 29 novembre 2025, ore 19. Prenotazione obbligatoria, spettacolo incluso nel biglietto d’ingresso
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Il giardino dell’Avvento. Laboratorio creativo natalizio per bambini
Sabato 29 novembre 2025, ore 16.30. Ingresso 6 euro, prenotazione obbligatoria
Monsummano Terme (PT) – Museo nazionale di Casa Giusti. Un Tè a Casa Giusti. Amedeo Bartolini presenta il volume ” … un po’ repubblicano … ” Giusti e Mazzini e i democratici della Toscana del primo Risorgimento.
Sabato 29 novembre 2025, ore 16. ingresso libero
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. “L’Anfiteatro nascosto”. Visite guidate agli ambienti sotterranei
Domenica 30 novembre e domenica 14 dicembre, ore 16.30. Visita compresa nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria
Musei nazionali di Lucca. Aperture straordinarie gratuite e laboratorio didattico per la Festa della Toscana
Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18), laboratorio didattico dalle 14 alle 19:30. Ingresso gratuito
Dal 30 novembre al 5 gennaio
Domenica 30 novembre 2025, ora 10:30. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Fiesole – Sala del Basolato. Incontri “Angelico nel tempo”. Conversazione sull’opera video “Ritratto di Beato Angelico” a cura di Carl Strehlke e Federico Tiezzi
Mercoledì 3 dicembre, ore 17.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Pistoia – Ex chiesa del Tau. Apertura straordinaria serale e visite guidate tematiche
Venerdì 5 dicembre 2025, apertura straordinaria dalle ore 18:30 alle 22 e visite tematiche alle 18:30 e alle 21. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. “Firefly Field” per la prima volta anche in Italia. L’Anfiteatro romano di Arezzo si illumina con l’installazione firmata dallo Studio Toer che ha incantato le capitali del mondo
Fino a martedì 6 gennaio 2026.
Il Sovrano Militare Ordine di Malta celebra il Beato Angelico con un’emissione postale realizzata in collaborazione con il Museo di San Marco
Già disponibili i quattro francobolli riuniti in blocco se-tenant con le scene dell’Armadio degli Argenti.
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Firenze – Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. BEATO ANGELICO. Una straordinaria mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, artista simbolo dell’arte del Quattrocento a Firenze.
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
Museo Masaccio d’arte sacra di Cascia – Mostra “Un ospite illustre dal Museo di San Marco: Paolo Uccello”.
Dal 25 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026
Firenze – Museo archeologico nazionale. Riapre al pubblico la Sala della Chimera interamente rinnovata
Aperture straordinarie mercoledì 3 dicembre, ore 18 – 22, domenica 7 dicembre (a ingresso gratuito) ore 8.30 -14.