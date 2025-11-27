Musei Nazionali Toscana

Mostra-Museo

Le prossime iniziative in programma
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/MAF-_-presentazione-Libro-G.-Franchetti-Apicoltura.jpg
Giovedì 27 novembre 2025, ore 17:00. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/Mostra-Chiusi-Ranuccio-Bianchi-Bandinelli-1024x970.jpg
Chiusi – Sarteano 28-29-30 novembre 2025
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Gran-Ballo-ottocentesco-1-I-Giardini-della-Bizzarria-1024x768.jpg
Sabato 29 novembre 2025, ore 19. Prenotazione obbligatoria, spettacolo incluso nel biglietto d’ingresso
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/ArcheoArezzo-Arretina-vasa-particolare.png
Sabato 29 novembre 2025, ore 16.30. Ingresso 6 euro, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/ChatGPT-Image-27-nov-2025-12_41_07-1024x683.png
Sabato 29 novembre 2025, ore 16. ingresso libero
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Visita-notturna-Mecenate-925x1024.jpg
Domenica 30 novembre e domenica 14 dicembre, ore 16.30. Visita compresa nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/02/Musei-nazionali-Lucca-Visite-guidate-bambini-949x1024.jpg
 
Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18), laboratorio didattico dalle 14 alle 19:30. Ingresso gratuito
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/4-Museo-di-San-Marco-Refettorio-piccolo-Ultima-Cena-di-Domenico-Ghirlandaio.jpg
Dal 30 novembre al 5 gennaio
Domenica 30 novembre 2025, ora 10:30. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Angelico-nel-tempo-1024x576.png
Mercoledì 3 dicembre, ore 17.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/Pistoia-Ex-Chiesa-del-Tau-Niccolo-di-Tommaso-Creazione-degli-Animali-1372-1024x882.jpg
Pistoia – Ex chiesa del Tau. Apertura straordinaria serale e visite guidate tematiche
Venerdì 5 dicembre 2025, apertura straordinaria dalle ore 18:30 alle 22 e visite tematiche alle 18:30 e alle 21. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
 
 
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/Firefly-Field-1024x768.jpg
 
Fino a martedì 6 gennaio 2026.
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/ODM_Maestri_Pittura_Stp_290925-1-1024x333.jpg
 
Già disponibili i quattro francobolli riuniti in blocco se-tenant con le scene dell’Armadio degli Argenti.
 
 
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
 
 
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
 
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026.
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/10/Paolo-UccelloMadonna-col-Bambino-Firenze-Museo-di-San-Marco-1024x683.jpg
Dal 25 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026
 
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/11/MAN.CHIMERA.002-1024x972.jpg
Aperture straordinarie mercoledì 3 dicembre, ore 18 – 22, domenica 7 dicembre (a ingresso gratuito) ore 8.30 -14.
