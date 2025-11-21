In prima assoluta Virgilio Sieni in “Ma a che serve la luce?

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

MA A CHE SERVE LA LUCE?

da Le ceneri di Gramsci (1954) di Pier Paolo Pasolini

coreografia, regia e interpretazione Virgilio Sieni

voce registrata Pier Paolo Pasolini

musica a cura di Virgilio Sieni (William Basinkj, Odetta Holmes)

luci Virgilio Sieni, Marco Cassini

produzione Teatro della Toscana

Centro Nazionale di Produzione della danza Cango/Firenze

in occasione del 50°anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini

prima assoluta

durata: 60’

Hésitation prolongée entre le son et le sens

Paul Valéry, sul significato della poesia

In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, Virgilio Sieni attraversa Le ceneri di Gramsci con uno spettacolo che invita alla riflessione sulla condizione umana e sulla società contemporanea, immergendosi nella profondità dell’opera del poeta di Casarsa.

Ma a che serve la luce? debutta in prima assoluta al Teatro della Pergola di Firenze il 26 novembre 2025, proseguendo il percorso dello spettacolo-manifesto Solo Golberg Variation con la sua personale e unica ricerca sui linguaggi del corpo in relazione alle opere d’arte, che qui si plasma sull’opera letteraria di Pasolini.

La parola poetica in Ma a che serve la luce? dà il ritmo e prepara lo spazio dell’assolo tra la voce sussurrata dal coreografo e danzatore fiorentino e il suo gesto che diventa suono, regolando così ogni danza secondo le declinazioni cantate dalle parole di Pasolini in un susseguirsi di frammenti che creano un’opera organica e intima condivisa con il pubblico.

«Riflettendo sul documentario dove Pasolini commenta la veduta di Sabaudia, dichiarando con lucidità l’appiattimento culturale e la devastazione estetica a cui avrebbe portato la società dei consumi e dove, con l’avvento di un’urbanistica brutale, dettata dei cosiddetti regimi democratici, veniva attuata un’azione di sradicamento del sentire degli abitanti verso l’alienazione demagogica di architetture inospitali. Le parole così ragionevoli pronunciate davanti all’architettura del ventennio diventano, voltandosi di lato, di fronte alla mostrificazione urbanistica degli anni ’70, una critica feroce all’attuazione di piani dall’alto che travalicano il bene comune. La critica commossa e sorgivamente corporea, pronunciata da Pasolini, da una duna ventosa e cerea, ci guida alla lettura de Le ceneri di Gramsci.

Qui la parola poetica dà il ritmo e prepara lo spazio della danza tra la mia voce sussurrata e il gesto che diventa suono. Una danza che agisce nello spazio umanamente tattile delle braccia che si aprono. Osservando la duna che ospitava l’urgenza di quel corpo, ascoltando la sua voce che, scorrendo in semicerchi immensi, illumina i tratti del gesto raggrumato nel respiro, mi sono convinto a danzare in forma poetica e vernacolare il poemetto scritto da Pier Paolo Pasolini nel 1954.

Voglia irrefrenabile di lasciarmi guidare dalle parole dette, regolando ogni danza secondo le declinazioni cantate dal suono delle parole così aderenti all’idea di corpo politico.

Il senso è rannicchiato nell’origine di ogni gesto mosso dal suono delle parole e il loro deflagrare in fonemi e suoni: voce meditante che trasmigra nel corpo disadorno. La scrittura della danza compone una partitura complessa fatta di battiti, strisciamenti, canalizzazioni, parole, vuoti, gesti, spazi del respiro, accadimenti e infine commenti a rivolti al seme del piangere.

Le danze seguono il fluire luminoso della poesia raccogliendo gli stracci dei gesti che, benché tristi, si sommuovono smaniosamente dalla penombra. La parola tocca e forma i gesti tracciandomi sul corpo canali luminosi e popolari, crea calchi sulla soglia del corpo.

Così le terzine scivolano poeticamente l’una nell’altra, nevicano senza vento dal di dentro, secondo una prospettiva che esplode dai dettagli: geografia del luogo intorno a me, e in me. È un luogo antico dove muovo gli arti e il tronco risuona al respiro, misurato dall’umile apertura delle braccia, diametro organico che distribuisce i passi nello spazio intorno. Emergono umilmente gli elementi della trasfigurazione alla maniera di Kleist e la celestiale marionetta in perenne metamorfosi, che ci parla umanamente oltre l’umano della diversità e dell’uguaglianza.

Mi sembra che le danze che emergono e sempre mutano, racchiudono la dimensione storica, dolorosamente crudele, che si apre ad una cascata di avvenimenti attuali, risalendo la china delle nostre origini sbriciolate. Gesto che affondando ai limiti del passato col fiato del vivente, rimbalza carico di commozione verso di noi, lacrimando dentro le articolazioni che ci sorreggono. Il viaggio del corpo che diviene forma del sensibile e spirale auratica, elabora stratificazioni sottili che convivono difonicamente. Così noi viviamo al gesto ed esso ci appartiene come la storia. Crea strati che sempre si alimentano dal sentirsi viventi tra viventi, esistenze della natura. Pier Paolo Pasolini scrive Le ceneri di Gramsci lasciando nel corpo degli altri le declinazioni luminose che muovono le articolazioni celesti della giustizia. Il disegno si nutre della proliferazione inesauribile che, originatasi dal primo gesto, in un tempo che sempre sfugge, ancora si sposta nelle ere e che nel cuore a volte si rapprende.

Le parole sono dunque trattate e attraversate, dal sussurro che da origine al gesto e viceversa. Il punto d’incontro accade nello spazio del corpo che accoglie la materia celeste che ondula tutt’intorno.

Così il suono procurato dal battito e lo strisciamento sul corpo, il battere i piedi e lo strofinarli sul suolo, fa emergere la dimensione olistica e organica di una coreografia come teleion melos, che si forma dall’incontro della voce col movimento, dalla risonanza dell’uno con l’altra.

Sembra che la parola si sciolga nel movimento e questo agisca curando il corpo attraverso lo scorrere delle emozioni nella formalizzazione sempre libera dei movimenti. Le terzine diventano la fonte di respiro e spazio, luogo auratico del gesto: una meloterapia coreutica che allude alla cura attraverso il gesto che letteralmente si sbriciola insieme alla parola.

Il gesto incanta il corpo che lo abita e lo sensibilizza a valori ritmici e semantici, a una ecologia acustica che s’inabissa nella danza che appare. Oratura, che è il cantato parlato, appena mosso e danzato. In questo senso ci concediamo alla comunità: alla comunità di gesti che convivono sostenendosi e richiamandosi.

Qui il gesto è dissidente, non si vuole nascondere dietro la parola uniforme. Si scolla dall’accompagnare la voce e diviene inedito per il distacco, per divergenza. Imprendibile e imprevedibile il gesto slitta nell’altro nel punto dove termina il finito dell’indagine e si apre all’infinito della conoscenza.

Il gesto qui ci mette a dura prova e sembra che la pace si debba conquistare con la partecipazione». (Virgilio Sieni)

26 e 27 novembre 2025, ore 19 |Teatro della Pergola, Via della Pergola n. 30, Firenze

Biglietti: Intero € 20; Ridotto (over 65, under35, convenzioni, soci Unicoop Firenze) € 18

Biglietteria: lun-sab, ore 10-19 |tel. 055.0763333 (anche WhatsApp) | Teatro della Pergola pergola@teatrodellatoscana.it | www.teatrodellatoscana.it

