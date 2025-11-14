Teatro Golden, Antonio Milo e Simone Colombari in Tangentopoli – Processo alla Prima Repubblica

Dal 27 al 30 novembre 2025 a Roma

Ad oltre trenta anni dalla bufera di Tangentopoli il Teatro Golden porta in scena lo spettacolo “Tangentopoli. Processo alla Prima Repubblica“, con il contributo del Ministero della Cultura, dal 27 al 30 novembre 2025.

Sul palco dello spazio culturale di via Taranto a Roma, diretto da Andrea Maia, i protagonisti Antonio Milo, nel ruolo di Bettino Craxi, e Simone Colombari, nel ruolo di Antonio Di Pietro, saranno affiancati da Morgana Forcella, nel ruolo dell’avvocato difensore, Luigi Di Majo, nel ruolo del Presidente del Tribunale, Danilo Ramon Giannini, nel ruolo dello scrittore. Scritto da Vincenzo Sinopoli e dallo stesso Maia (che cura anche la regia) lo spettacolo, prodotto da GoldenStar Am Teatro Golden, si apre nell’aula di un tribunale. Due uomini simbolo di un’epoca si fronteggiano: Antonio Di Pietro, il magistrato che ha scoperchiato il vaso di Pandora della corruzione, e Bettino Craxi, il politico travolto da un sistema che sembrava eterno.

In questo spettacolo emozionale e giuridico, abbiamo immaginato che all’ultima udienza di un ipotetico unico processo Craxi, decida di presentarsi in tribunale per sottoporsi al suo interrogatorio e che ad essere Pubblico Ministero sia ancora Di Pietro.

Cosa sarebbe successo se davvero fosse accaduto quest’incontro?

Vieni a vivere il processo che ha cambiato l’Italia, dove giustizia e politica si scontrano, ma anche dove, per la prima volta, due uomini simbolo si trovano faccia a faccia in un momento privato ed emozionalmente umano. Teatro Golden via Taranto 36 Info 06 70493826

Orari Spettacolo:

giovedì 27 novembre ore 21.00

venerdì 28 novembre ore 21.00

sabato 29 novembre ore 21.00

domenica 30 novembre ore 17.00

.