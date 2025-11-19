CommediaRoma

Teatro Quirino, La vedova scaltra di Goldoni

Dal 25 novembre al 7 dicembre a Roma

Ripresa dopo Parigi e in prima nazionale italiana, il Teatro Quirino ospita La vedova scaltra di Carlo Goldoni dal 25 novembre al 7 dicembre a Roma con Caterina Murino ed Enrico Bunavera nel ruolo di Arlecchino.La Vedova Scaltra

rappresenta, nella drammaturgia goldoniana, il primo grande passo verso la Riforma. Dal teatro pastorale, dal teatro delle maschere, al teatro dominato dalla psicologia e da quello che noi chiameremo il carattere della modernità. La Vedova Scaltra è una macchina comica perfetta: certo, è la prova generale della Locandiera, è la prova generale della emancipazione e della liberazione della donna, (mai come di questi tempi tema così attuale). La Vedova Scaltra soprattutto è il racconto della giovinezza del mondo; la Repubblica di Venezia pronta, (sì, è una scelta) a morire per sempre dentro alla bellezza sovrumana della sua immortalità. E’ un’avventura d’amore, è un’avventura di cappa e di spada, è un’avventura dentro le volute tenere dell’amicizia e del conflitto. Insomma La Vedova Scaltra è Carlo Goldoni.

Info e biglietti su www.quirino.it 

Dal 25 novembre al 7 dicembre
Compagnia Molière
Teatro Quirino
Theatre des Bouffes Parisiens
presentano
CATERINA MURINO
LA VEDOVA SCALTRA di Carlo Goldoni

con Enrico Bonavera nel ruolo di Arlecchino

e con Giorgio Borghetti Patrizio Cigliano Mino Manni  Serena Marinelli Lorenzo Volpe
e l’amichevole partecipazione vocale di JEAN RENO

scene Fabiana Di Marco
costumi Nicolao Atelier Venezia proiezioni Francesco Lopergolo
aiuto regia Serena Marinelli
regia e adattamento GIANCARLO MARINELLI

