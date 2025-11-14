Voci, Storie e Luoghi: il nostro novembre a teatro 

Continua il nostro percorso di appuntamenti, dove il teatro diventa incontro, ricerca e scoperta: ogni titolo aggiunge uno sguardo nuovo sulla storia, sull’arte e sui luoghi che custodiscono memoria. La Compagnia delle Seggiole vi invita ad accompagnarla in un itinerario fatto di racconti, presenze e suggestioni che si accendono davanti al pubblico.
Il 14 novembre spazio alla memoria civile con Don Leto Casini — Migrante fra i migranti, dedicato al sacerdote fiorentino riconosciuto Giusto tra le Nazioni.
Domenica 16 novembre torna Cioccolata, cibo degli dèi, elegante conversazione scenica dedicata alla storia e al fascino del cacao.
Segue In sua movenza è fermo, il celebre viaggio nei sotterranei del Teatro della Pergola, che festeggia la ventesima edizione: prossimo appuntamento sabato 23 novembre, con repliche fino a maggio 2026.
Il 29 novembre debutta in prima assoluta al Ristorante Retrò di Firenze il nuovo radiogiallo di Ellery Queen, L’avventura della nuvola nera: una cena-spettacolo tra mistero, voci dal vivo e suoni creati artigianalmente, come nelle grandi produzioni radiofoniche del passato.
A seguire, due incontri speciali con i protagonisti della storia:
– Conversazione (in)credibile con Artemisia Gentileschi, un dialogo vivo con una delle artiste più straordinarie del Seicento;
– Conversazione (in)credibile con Pietro Leopoldo, che riporta in scena il Granduca riformatore nel 260° anniversario del suo insediamento.
Chiude il mese Per virtù d’erbe e d’incanti, un raffinato percorso teatrale tra antichi rimedi, botanica e nascita della medicina moderna.
Un calendario che invita a riscoprire luoghi, storie e persone attraverso lo sguardo del teatro e la voce degli attori.
Dettagli e modalità di partecipazione a seguire.