QUELLI CHE RESTANO

soggetto e drammaturgia Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci

regia Davide Celona

con Marta Ferrarini, Leonardo Lutrario, Luca Molinari, Emanuela Vinci

supervisione drammaturgica Giovanni Bonacci

disegno luci Marco Laudando

si ringrazia Gianni Clementi

realizzato nell’ambito del LABOR WORK Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini con il

sostegno di DiSCo Lazio e Regione Lazio

Cosa resta, quando qualcuno se ne va? È da questa domanda che prende corpo QUELLI CHE

RESTANO, il nuovo progetto teatrale firmato da Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci, uno

spettacolo che indaga il lutto, il branco, le famiglie e le assenze. Lo spettacolo, con la regia di

Davide Celona, vede in scena Marta Ferrarini, Leonardo Lutrario, Luca Molinari ed

Emanuela Vinci. La supervisione drammaturgica è di Giovanni Bonacci. Lo spettacolo sarà in

scena al Teatro Cometa il 24 e 25 novembre 2025.

SINOSSI

Un gruppo di quattro amici – Nadia, Emma, Flavio e Jacopo – si ritrova nel parchetto

trasandato che frequentavano spesso da ragazzini; manca un’ora al funerale di Milo, il loro

quinto, che si è appena suicidato. La ferita di essere stati cacciati dalla camera mortuaria

dalla famiglia dell’amico porta questi giovani adulti a riflettere su una decisione importante:

partecipare o meno al suo funerale. Mentre il tempo scorre, il loro confronto diventa

un'esplorazione cruda e sincera del dolore e della perdita, portando a galla non solo le loro

storie, verità scomode e dinamiche nascoste, ma anche i loro conflitti familiari e quelli

generazionali.

ORIGINE

Noi siamo il risultato delle presenze e delle assenze della nostra vita e spesso le persone a

cui ci leghiamo portano delle ferite simili alle nostre.

Il progetto nasce infatti dalla riflessione delle autrici sulla loro esperienza di figlie, dei padri e

delle madri, e di cosa abbia significato la loro presenza o la loro assenza.

Cosa significa quindi essere figli? Qual è l'eredità che le nostre famiglie ci lasciano? E quanto

questa viene sporcata dalla società?

Lo spettacolo è l’opera prima di Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci ed è uno dei cinque

progetti vincitori della sezione Teatro del bando “Labor Work” di DiscoLazio, indetto da

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

NOTE DI MARTA FERRARINI ED EMANUELA VINCI

I quattro protagonisti affrontano la perdita di un amico, un evento traumatico che li

costringe, in qualche modo, a dover stare nel dolore.

Stare nel dolore significa guardarsi dentro e finire per ritrovare tutto il marcio, e nel caso di

Nadia, Emma, Flavio e Jacopo, il marcio ha il volto delle loro famiglie… e forse anche di

quella di Milo.

Il linguaggio sperimentale ricerca questa complessità, a partire dalla struttura

drammaturgica. La storia si sviluppa su due piani diversi di narrazione che si intrecciano: il

primo è quello del presente, in cui si vedranno i personaggi vivere, passo per passo, l’ora che

precede il funerale dell’amico; il secondo è un piano di astrazione, in cui in scena prendono

vita momenti del passato e movimenti interiori dei protagonisti.

I personaggi si muovono, quindi, dentro ferite ereditarie, ma anche dentro un’ostinata

ricerca di senso e di appartenenza. Il loro legame prende la forma di un branco: un luogo

comodo, in cui imparano a sopravvivere.

Qui si scoprono vulnerabili e si riconoscono nel compagno. Non sono né eroi né vittime:

sono umani, contraddittori, sono quelli che restano.

Nonostante i temi trattati, il tono e lo stile sono dissacranti e puntano a far vivere allo

spettatore una montagna russa emotiva. Alla parola si uniscono corpo e musica come

medium evocativi, in modo da indagare sfumature diverse.

Un gruppo di ragazzi, un posto vuoto e il silenzio che fa più rumore delle parole. QUELLI CHE

RESTANO è il racconto di chi resta, perché andarsene non è concesso a tutti.

BIO DEL COLLETTIVO

Emanuela Vinci e Marta Ferrarini si conoscono durante il biennio di formazione teatrale

presso Officina delle Arti Pier Pasolini, dove stringono una forte amicizia da cui poi nasce un

sodalizio artistico fondato su una comunione di intenti. Condividono una visione affine su

cosa significhi fare arte, sull’uso di un linguaggio teatrale aperto a diverse contaminazioni e

sulla necessità di trattare temi intimi, ma anche collettivi e politici.

Marta Ferrarini, Milano classe 2000. Si avvicina al mondo dello spettacolo grazie alla danza

e al musical, dal 2015 studia canto e pianoforte. Comincia a formarsi nella recitazione presso

STM a Novara con Elena Ferrari, dal 2021 studia drammaturgia antica e frequenta il

Laboratorio di Alta Formazione teatrale dell’università Cattolica di Milano con Christian

Poggioni ed Ermelinda Cakalli. Entra a far parte della compagnia Kerìs, portando in scena

testi di teatro antico in vari teatri di Milano e nel carcere di Opera. Frequenta poi vari

workshop tra cui un corso intensivo di regia e un seminario di schiera con Gabriele Vacis. Nel

dicembre 2024 si diploma nel biennio della sezione teatro di “Officina delle Arti Pier Paolo

Pasolini” a Roma, dopo aver lavorato con professionisti quali Massimo Venturiello, Walter

Pagliaro, Daniele Salvo, Armando Pugliese, Maria Letizia Gorga e tanti altri. Nel 2025 vince il

bando “Labor Work” indetto dalla stessa scuola, e scrive un testo che porterà in scena a fine

2025.

Emanuela Vinci nasce a Palermo nella Pasqua del 1999. Da bambina ha studiato danza per

diversi anni. Durante il primo anno di liceo ha iniziato a studiare canto e ha continuato

anche dopo la fine delle superiori, avvenuta nel 2018, quando si è diplomata al liceo artistico

in scenografia. Una volta terminato il liceo, oltre a continuare lo studio del canto, ha iniziato

a fare diverse masterclass e ha frequentato il laboratorio del Teatro Mediterraneo

Occupato, diretto da Maurizio Spicuzza. Durante quegli anni ha portato in scena spettacoli di

vari autori, da Pinter a Massini. Successivamente ha anche studiato con Filippo Luna e

Virginia Alba, due attori palermitani a cui deve molto. Nel 2022 si presenta al Premio Hystrio

e arriva in finale. Lo stesso anno è entrata a Officina Pasolini, a Roma. Durante gli anni di

Officina Pasolini ha avuto l’onore di essere diretta da professionisti come Walter Pagliaro,

Daniele Salvo, Massimo Venturiello, Paolo Coletta, Francesco Giuffrè e di lavorare con

altrettanti professionisti come Maria Letizia Gorga, Francesco Brandi e Armando Pugliese.

Nel 2024 ha preso il diploma e successivamente ha vinto un bando indetto dalla Regione

Lazio per Officina Pasolini, insieme alla sua collega, con la quale ha scritto un progetto che

nasce da una comune necessità, nell’ottica di riuscire a parlare ai giovani e alle giovani come

loro.

REGIA DAVIDE CELONA

Attore, danzatore, cantante e performer. Diplomato alla Scuola Teatro Arsenale di Milano e

successivamente alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi.

Durante il suo percorso di formazione ha incontrato registi come Emma Dante, Societas

Raffaello Sanzio, Ricci/Forte, Claudio Tolcachir, Gabriele Vacis, Mariangela Gualtieri, Davide

Enia, Roberta Carreri, John Strasberg.

Dal 2010 entra a far parte della Compagnia SudCostaOccidentale diretta da Emma Dante

portando nella scena nazionale ed internazionale spettacoli quali “Anastasia, Genoveffa e

Cenerentola", "Gli alti e bassi di Biancaneve”, "Tre favole per un addio", “Fable pour un

adieu”, “Scarpette rotte”, “Il canto della sirena”, "Verso Medea”, "La Trilogia degli occhiali -Il

castello della Zisa", "Le sorelle Macaluso”, spettacolo vincitore del premio UBU nel 2014,

“Bestie di scena", “Re Chicchinella” attualmente in scena.

Nel 2023 prende parte al progetto “VajontS23” regia di Marco Paolini. È coreografo per

“Operetta Burlesca”, “Extramoenia”, “La bella Rosaspina addormentata” regia di Emma

Dante.

Conduce workshop e masterclass di formazione per attori, danzatori e cantanti in diversi

spazi quali la Vicaria a Palermo, l’Atelier del Teatro e delle Arti, MTS Scuola di Musical e

Campo Teatrale a Milano, La Comédie de Geneve in Svizzera.

INTERPRETI

Leonardo Alberto Lutrario attore classe 1998. Dopo aver mosso i primi passi al Teatro 7 con

Marco Zadra, ha completato un triennio di recitazione presso l’ASC Teatro della Dodicesima,

sotto la direzione di Marco Tempèra e Alberto Bellandi. Ha arricchito il suo percorso

partecipando a numerosi workshop intensivi (Scaletta e Carrozzerie N.O.T.) con figure di

spicco della scena contemporanea, tra cui Fabiana Iacozzilli, Rafael Spregelburd (Novoli,

Lecce), Franco Mannella, Federica Santoro, Stefano Patti e Daniele Parisi.

Ha calcato le scene di teatri romani come il Teatro Palladium con Il circo dell’apparenza (da

Il Berretto a Sonagli, regia di Marco Tempèra), il Teatro Cometa Off con Nelle due mani di

Roberto Staglianò, e Villa Torlonia con la lettura Lavanderia Calzino Perso diretta da Mauro

Santopietro per l’Onstage Festival. Ha inoltre preso parte allo spettacolo L’Italia questo bel

paese, tratto dai monologhi di Mattia Torre, presentato sia a Roma che al Teatro Rossini di

Gioia del Colle.

Luca Molinari nasce a Roma il 20 luglio del 1993. Si diploma presso l'Accademia d'Arte

Drammatica Link Academy nel 2015. Debutta a teatro sempre nel 2015 con L’Odissea con la

regia di Vincenzo Manna e Andrea Baracco. Da lì in avanti avrà occasione di essere

protagonista di numerose rappresentazioni teatrali quali: DNA di Dennis Kelly, Mary Stuart,

Antigone, La Tempesta di W. Shakespeare solo per citarne alcuni.

Nel 2017 prende il ruolo da protagonista di Manuel nel film Le grida del silenzio, nel 2018

collabora da protagonista di puntata in Don Matteo 11. Calca i palchi d’Italia in veste anche

di musicista classificandosi finalista al concorso Sanremo Trend nel 2021 in band, sul palco

dell'Ariston. Dal 2022 ha prestato la sua voce per alcuni film debuttando di fatto come

doppiatore.

