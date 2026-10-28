Teatro Teatro Palladium, Risate di gioia,con Elena Bucci e Marco Sgrosso

29 Ottobre 2026 • h. 20.30

Il 29 ottobre alle ore 20.30, al Teatro Palladium – Nell’ambito del progetto speciale teatro “Palladium 100 – Un teatro per il popolo” – Le belle bandiere presenta Risate di gioia. Storie di gente di teatro, ideato, scritto, diretto e interpretato da Elena Bucci e Marco Sgrosso.

Attraverso biografie, autobiografie, epistolari e testimonianze, lo spettacolo restituisce la memoria del teatro italiano tra Ottocento e Novecento, riportando alla luce artisti celebri e dimenticati, le loro vite, le fatiche e la tenacia di un mestiere che ha fatto del palcoscenico un luogo di incontro e trasformazione della società.

Come erano gli spettacoli del passato? Come risuonavano le voci? Come erano i gesti? E le prove? Quali le fatiche e il fascino del teatro di un tempo? E il pubblico? Artiste e artisti di ieri, famosi e dimenticati, girovaghi e vitali, idealisti e cialtroni, raffinati e appassionati, ci conducono per mano tra camerini e palcoscenici di Ottocento e Novecento, sfiorando le luci del varietà fino ad affacciarsi al cinema. Attraverso studi preziosi, biografie, autobiografie, lettere e memorie di gente di teatro cerchiamo le radici di un’arte che sia al centro della vita sociale, culturale e politica delle comunità.

note di regia

Come erano gli spettacoli del passato? Quali le miserie e il fascino del teatro di un tempo? Come risuonavano le voci? E i gesti? Come si svolgevano le prove? Quale energia si sprigionava in quelle sale illuminate a candele o a gas, quando il teatro era un centro vibrante della vita sociale, culturale e politica delle comunità? In queste ed altre appassionate domande, è racchiuso il senso di questo lavoro, ispirato a studi, saggi, documenti, biografie, autobiografie e lettere di gente di teatro. Come archeologi tra le rovine usiamo gli strumenti del teatro, medium che apre spazio e tempo, per evocare frammenti di un’arte tra le più fragili e tenaci e ritrovarne il battito. La notte di Capodanno, in un teatro abbandonato – che assomiglia a quello che anni fa riaprimmo con l’aiuto di molti – due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere pur essendo solo due ‘comparsoni’ tra centinaia di altri, rimangono stregati. Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi passò prima di loro. Alcuni antenati appaiono e se ne vanno, altri

si fermano. Artiste e artisti di ieri, parte di una comunità girovaga e vitale dai molti volti, idealisti, cialtroni, coraggiosi, appassionati, capaci di rinnovare la loro arte ad ogni generazione, di aggirare ogni censura, di vincere ogni difficoltà,

ci conducono per mano tra camerini e palcoscenici dei teatri tra Ottocento e Novecento. Intravediamo personaggi famosi e dimenticati, primi attori, primedonne, servette, generici, portaceste, suggeritori, sentiamo la violenza della prima guerra mondiale che chiuse i teatri e ne cambiò il volto, fino ad arrivare alle sfavillanti e amare luci del varietà

e a coloro che per primi hanno fatto il salto verso il cinema. Entriamo in un mondo dove il legame tra il pubblico e la gente di teatro è forte, dove si illuminano le antiche radici di un patto.

Lo spettacolo si inscrive in un disegno che comprende le drammaturgie originali La pazzia di Isabella – vita e morte dei Comici Gelosi, Non sentire il male – dedicato a Eleonora Duse, Bimba – inseguendo Betti e Pasolini, Parola di principe

e A colpi d’ascia tratta dal libro omonimo di Thomas Bernhard per arrivare alle ricerche Archivio vivo e All’antica italiana, progetti e spettacoli rivolti allo studio, alla documentazione e al racconto della storia delle arti a partire dalle testimonianze degli stessi artisti; un racconto dal vivo dove arti e saperi possano intrecciarsi. Cerchiamo suono, immagini e incanto di un patrimonio della tradizione che dimostra intatta la sua sovversiva e rivoluzionaria vitalità.

E’ immensa la folla di coloro che non riusciamo a nominare, che non riusciamo ad incarnare, ma sentiamo il loro respiro, il sogno, l’azzardo e ne traiamo forza per cantare nel buio. Elena Bucci

anteprima: 24 e 25 giugno 2021 – Cortile della Reggia Museoe Real Bosco di Capodimonte, Napoli, Campania Teatro Festival

debutto nazionale: dal 20 al 30 ottobre 2022 – Arena del Sole, Bologna

debutto nuova edizione 25 luglio 2025 – Teatro dei Risorti, Festival di Radicondoli (SI)

BIGLIETTI:

• Biglietto Intero da € 5,00 a € 20,00

• Biglietto Ridotto da € 12,00

• Biglietto Ridotto Studenti € 8,00 Si ricorda che le riduzioni sono applicabili solamente presso la biglietteria del Teatro. Non sono previste riduzioni per gli eventi con tariffa uguale e/o inferiore a € 5,00. Info: biglietteria.palladium@uniroma3.it 06/57332768 (Attivo solo in orario di botteghino, vedere paragrafo precedente)

Le belle bandiere presenta

29 Ottobre 2026 • h. 20.30

Teatro Palladium

RISATE DI GIOIA

storie di gente di teatro

ispirato alle opere

Il teatro all’antica italiana di Sergio Tofano detto Sto,

Antologia del grande attore di Vito Pandolfi,

Follie del varietà a cura di Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè

e ad autobiografie, biografie, epistolari di gente di teatro

da un’idea di Elena Bucci drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia Elena Bucci e Marco Sgrosso

drammaturgia sonora e cura del suono Raffaele Bassetti

disegno luci Max Mugnai

tecnico luci Daria Grispino

assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri

collaborazione ai costumi Marta Benini

si ringrazia il Teatro Comunale di Russi

produzione Le belle bandiere

con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Comune di Russi

prima produzione Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro Fondazione, TPE Teatro Piemonte Europa, in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival / Campania Teatro Festival