Teatro Sistina, Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il Musical diretto da Massimo Romeo Piparo al Teatro Sistina da giovedì 29 ottobre

“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il Musical diretto da Massimo Romeo Piparo, che firma l’adattamento teatrale con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film campione d’incassi, sarà in scena al Teatro Sistina dal prossimo giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre,

per poi proseguire in lungo tour che toccherà diverse città italiane. Un racconto di grande intensità emotiva con al centro la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo. L’adattamento, in forma di jukebox musical, comprende una playlist di celebri brani del pop-rock italiano scelti come parte del racconto. Tra questi, Canta ancora di Arisa, resa celebre dal film e premiata ai Nastri d’Argento come Miglior canzone originale, 100 messaggi, A modo tuo, Gigante, Il filo rosso, La fine, Sogna ragazzo sogna, Una musica può fare, Volevo essere un duro, e altre ancora, tutte arrangiate per il Musical dal M°Emanuele Friello.

Con l’inedita versione teatrale tratta dal film, Piparo sceglie di puntare tutto sulle emozioni, veicolando un messaggio di altissimo valore sociale. Il commovente racconto di una vicenda che riguarda tutti -ragazzi, famiglie, educatori, istituzioni- mira a raggiungere il cuore degli spettatori e a stimolare una riflessione profonda attraverso l’arte, la bellezza e la musica, non solo per denunciare un fenomeno purtroppo ancora dilagante, ma anche per guardare al futuro con rinnovata fiducia e speranza. “Spesso il lavoro di noi creativi e comunicatori si scontra con l’aderenza alla realtà che ci circonda. Ma il valore più grande che ha il Teatro è quello di fare da specchio alla società per far riflettere le spettatrici e gli spettatori nelle loro virtù e debolezze. Ecco che ogni tanto, nel grande mare dell’intrattenimento dal vivo -a volte tempestoso ma spesso piatto e schifosamente calmo- puntare la barra del timone su un’isola felice diventa vitale. Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa per me una pietra miliare -dichiara Massimo Romeo Piparo-, non solo una tappa di un percorso bensì l’approdo a una forma di creatività tout court che mi ha spinto a immaginare un intero spettacolo partendo da una forma di racconto totalmente diversa e lontana dal musical (il film cinematografico) per approdare ad un esempio di vero e proprio juke-box musical grazie alle “lezioni” che ho potuto ricevere sul campo cimentandomi in passato con capolavori come Mamma Mia!, We will rock you o il recentissimo Moulin Rouge! Il Musical. Ho apprezzato moltissimo la forza dirompente con cui Teresa Manes, la mamma del ragazzo a cui il nostro racconto si ispira, ha voluto fortemente regalarci la sua dolorosissima esperienza: da genitore, credo che non esista un dolore più dilaniante di questo. E ho altresì ammirato la chiave di racconto che ha scelto Roberto Proia nella sua sceneggiatura affinché di questa tragedia emergesse l’aspetto più luminoso- se mai si potesse ipotizzarne uno- che è la voglia di guardare avanti saltando il mero tragico episodio per evidenziarne le cause che lo hanno preceduto. Nel contribuire umilmente al racconto attraverso un’opera ancora più evoluta -perché comprensiva anche della musica, linguaggio universale che coinvolge e unisce- ho addirittura voluto riportare idealmente Andrea “tra noi” nella veste di narratore, una sorta di “voce del pensiero” tipo “se oggi fossi ancora qui…”, rendendo più leggero il racconto nella speranza che arrivi il messaggio che il sacrificio di Andrea possa non essere vano ma riesca a far fermare gli adolescenti per un paio d’ore a pensare quanto sarebbe bello se tutti rispettassimo l’individualità degli altri senza affrettati giudizi e senza quella maledetta, tremenda, aberrante ricerca delle pecorelle contro cui farsi leoni.”

A dare volto e voce al protagonista di questa toccante storia che ha commosso l’Italia è Samuele Carrino, attore-rivelazione di una nuova generazione di talenti e già interprete del film, così come Sara Ciocca. Al loro fianco Rossella Brescia, nei panni della madre di Andrea, un ruolo di grande intensità emotiva. Christian Roberto ha il delicato ruolo di Andrea a 27 anni, narratore disincantato e voce del “domani”. Insieme ad un ensemble di grande talento, completano il cast Donato Altomare nel ruolo di Tommaso, il padre di Andrea; Matteo Volpotti in quello dello stravagante e contagioso prof. di musica Gioli; Tommaso Pieropan nei panni di Christian, il bello e bullo della scuola, colui a cui toccherà l’ingrato compito di essere il carnefice designato; e il piccolo Michele Mula nel ruolo del fratellino Daniele. La direzione musicale è di Emanuele Friello, le coreografie di Dalila Frassanito attivissima, tra le altre cose, nel panorama della musica leggera italiana, le scenografie di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Umile Vainieri, il suono di Stefano Gorini.

Il film prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films e tratto dal libro scritto dalla madre di Andrea Spezzacatena, Teresa Manes, ha contribuito a far conoscere la storia di Andrea a un pubblico sempre più ampio, soprattutto tra le nuove generazioni, anche attraverso un importante percorso di diffusione nelle scuole italiane. Dopo il successo cinematografico, il film è approdato su Netflix nel maggio 2025, rimanendo per oltre un mese nella Top 10 dei titoli più visti.

www.peeparrow.com

www.pantalonirosa.it

image.png

Tratto dall’omonimo film rivelazione di Eagle Pictures e Weekend Films

Adattamento di Massimo Romeo Piparo e Roberto Proia

TEAM CREATIVO

Massimo Romeo Piparo Regia

Emanuele Friello Direzione Musicale

Dalila Frassanito Coreografie

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Umile Vainieri Luci

Stefano Gorini Suono

Con i protagonisti del film

Samuele Carrino nel ruolo di Andrea

Sara Ciocca nel ruolo di Sara

Con Rossella Brescia nel ruolo di Teresa

E con

Christian Roberto / Andrea a 27 anni

Donato Altomare / Tommaso

Matteo Volpotti / Il prof. Gioli

Tommaso Pieropan / Christian

Michele Mula / Daniele

Ensemble

Gabriele Aulisio

Giulia Carosi

Cristina La Gioia

Giovanni Papagni

Simone Ragozzino

Fatima Rosati

Sofia Sabatini

Alessandra Somma

Ottavia De Filippis

Mattia Di Marco

Alexandr Fomin

Francesco Gentili

Michela Minenna

Maya Scaffai

Giuseppe Zagarella

TOUR

(IN AGGIORNAMENTO)

dal 16 al 17 ottobre 2026 CROTONE Teatro Scaramuzza

dal 23 al 25 ottobre 2026 FERMO Teatro dell’Aquila

dal 29 ottobre 2026 ROMA Teatro Sistina

dal 13 al 15 novembre 2026 FIRENZE Teatro Verdi

dal 27 al 29 novembre 2026 REGGIO EMILIA Teatro Romolo Valli

dal 2 al 3 dicembre 2026 PRATO Politeama Pratese

dal 23 al 24 gennaio 2027 BARI Teatro Team

dal 28 gennaio al 7 febbraio 2027 CATANIA Teatro Abc

dal 7 all’8 maggio 2027 COSENZA Teatro Rendano

dall’11 al 12 maggio 2027 TORINO Teatro Colosseo

dal 14 al 15 maggio 2027 GENOVA Politeama Genovese

dal 18 al 23 maggio 2027 MILANO Teatro Carcano