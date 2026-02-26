Accademia di Santa Cecilia, Attenti al Coro!

Domenica 1 marzo ore 10,30, Un viaggio tra classico, jazz, rock e pop in compagnia di Greg, del Coro Voci Bianche e della Cantoria di Santa Cecilia.

I due cori giovanili dell’Accademia di Santa Cecilia, il Coro Voci Bianche e la Cantoria, si incontrano sul palco della Sala Petrassi (Auditorium Parco della Musica) per dare vita a uno spettacolo musicale fuori dagli schemi. L’appuntamento è per domenica 1° marzo alle 16.30, con la partecipazione straordinaria di Greg (Claudio Gregori).

Dai capolavori della musica classica alle sonorità del jazz, passando per l’energia del rock e le melodie del pop, Attenti al Coro è un’esplosione di generi e colori. Greg, artista poliedrico e ironico, accompagnerà il pubblico in un viaggio sorprendente pieno di ritmo, fantasia e improvvisazione, insieme ai giovani cantori dell’Accademia.

L’esperienza sarà interattiva: gli spettatori potranno infatti cantare un brano insieme agli artisti. Il programma si snoda come un excursus nella storia della musica occidentale, partendo dalle note di Palestrina e Beethoven e attraversando lo stile di Gershwin, fino ad arrivare alle figure contemporanee come Rihanna e i Queen.

Lo spettacolo è aperto a un pubblico di ogni età (consigliato dai 11 anni) ed è pensato per avvicinare e appassionare i più giovani alla grande musica. Per ricevere lo spartito e il materiale didattico preparatorio all’evento, scrivere a tuttiasantacecilia@santacecilia.it

DOMENICA 1° MARZO ORE 16.30

Sala Petrassi

Spettacolo musicale. Età: da 11 anni

Con “Greg” (Claudio Gregori)

Coro di Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Direttrice Claudia Morelli

Cantoria dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Direttore Ludovico Versino

presenta Laura de Mariassevich

d’Arezzo Ut queant laxis resonare fibris

Palestrina Confitemini Domino

Banchieri Contrappunto bestiale alla mente

Vivaldi Gloria in excelsis Deo

Bach Organ Fugue, da Fantasia e Fuga in Sol min (arr. B. Parry)

Beethoven Inno alla gioia dalla Sinfonia n.9

Fauré Cantique de Jean Racine

Gershwin I Got Rhythm

Rihanna Umbrella

Queen Queencubo (arr. L. Versino)