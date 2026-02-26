ProsaRoma

Teatro Greco, Napoli nobilissima

Redazione Roma
80

Dal 27 febbraio all'8 marzo a Roma

Dal 27 febbraio all’8 marzo il Teatro Greco di Roma ospita Napoli Nobilissima con Geppy Gleijeses Lorenzo Gleijeses

NAPOLI NOBILISSIMA mette insieme due storici atti unici del grande attore, drammaturgo, compositore e poeta di Castellammare di Stabia, Raffaele Viviani, ovvero Don Giacinto (del 1923) e La musica dei ciechi (del 1928).
Raffaele Viviani è, insieme a Eduardo De Filippo, il più grande autore teatrale napoletano. Nella sua opera ha indagato, tranne che nell’ultimo periodo della carriera, la strada e i suoi eroi: miserabili, povera gente, rifiuti della società. Così come Eduardo seppe penetrare nei gangli più reconditi dell’animo umano, anche Viviani mostrò una straordinaria profondità nella rappresentazione del reale.
Eppure, della sua opera non è stata ancora pienamente riconosciuta la grandezza universale.

