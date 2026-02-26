Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, Isabelle Huppert apre la XVI edizione

Dall 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher

Roma si prepara ad accogliere una nuova edizione di Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, appuntamento ormai imprescindibile per il pubblico italiano amante del cinema d’Oltralpe, che racconta il cinema francese contemporaneo attraverso grandi autori, nuovi sguardi e interpreti di straordinario prestigio.

ISABELLE HUPPERT apre il festival con LA DONNA PIÙ RICCA DEL MONDO | LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE di THIERRY KLIFA

Ad aprire la sedicesima edizione, che si terrà dal 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher, sarà La donna più ricca del mondo | La Femme la plus riche du monde di Thierry Klifa, alla presenza del regista e della protagonista Isabelle Huppert, icona assoluta del cinema internazionale. Il film, ritratto potente e contemporaneo del potere e delle sue contraddizioni, uscirà in sala il 16 aprile distribuito da Europictures.

La donna più ricca del mondo: la sua bellezza, la sua intelligenza, il suo potere. Un fotografo: la sua ambizione, la sua insolenza, la sua follia. Il colpo di fulmine che li travolge. Un’ereditiera diffidente che lotta per essere amata. Un maggiordomo vigile che sa più di quanto lasci trasparire. Segreti di famiglia. Donazioni astronomiche. Una guerra in cui tutto è permesso.

Tra le novità dell’edizione 2026, l’introduzione di una Giuria Giovani, composta da studenti universitari provenienti da diverse città italiane, chiamati a confrontarsi sul cinema francese contemporaneo con un premio ad un’opera prima o seconda. Torna inoltre il tradizionale Prix Palatine, il premio assegnato da una giuria di giovanissimi liceali di 23 città italiane, ad un film scelto e presentato in collaborazione con il festival.

Rendez-Vous conferma anche una sezione dedicata alle famiglie all’Institut français – Centre Saint-Louis. Il festival proseguirà inoltre con una tournée che farà arrivare alcuni film della programmazione a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

RENDEZ-VOUS 2026 | ORGANIZZATORI E SOSTENITORI

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo.

Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

rendezvouscinemafrancese.it

institutfrancais.it

it.ambafrance.org

sacherfilm.eu

ifcsl.com

www.unifrance.org