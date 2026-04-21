Torino Fringe Festival maggio 2026 – Metropolis il futuro che verrà

→ I pass sono attualmente in promozione fino a esaurimento: terminata la disponibilità Early Bird, saranno acquistabili successivamente a tariffa ordinaria → I nuovi Fringe Pass sostituiscono i vecchi carnet e ti permettono di acquistare e scegliere gli spettacoli in un secondo momento, senza dover definire tutto subito durante l’acquisto → La scelta degli spettacoli per gli Early Bird Pass è già disponibile online tramite il codice abbonamento ricevuto via email dopo l’acquisto, nell’area dedicata SCELTA SPETTACOLI PASS su tofringe.vivaticket.it → Potrai anche presentarti direttamente presso le location del Festival e utilizzare lì il tuo pass, ma in questo caso l’accesso sarà possibile solo fino a esaurimento posti → Per gli spettacoli più richiesti, la prenotazione anticipata resta la soluzione migliore per assicurarti il posto → Il Fringe Pass è valido per gli spettacoli in abbonamento. Sono esclusi gli eventi speciali a pagamento → Con il Fringe Pass è possibile selezionare un solo ingresso per ciascun titolo