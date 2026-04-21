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Torino Fringe Festival maggio 2026 – Metropolis il futuro che verrà

Redazione
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BLASE' Torino Fringe Festival 2026 dal 19/05/2026 al 24/05/2026 Lombroso 16 TORINO (TO) ITALIA
Acquista Early Bird “BRONZE PASS” 3 spettacoli
Acquista Early Bird “SILVER PASS” 5 spettacoli
Approfitta dell’Early Bird BRONZE PASS: risparmi 3€ rispetto al pass originale a prezzo pieno e 12€ rispetto all’acquisto dei biglietti interi.
 Approfitta dell’Early Bird SILVER PASS: risparmi 5€ rispetto al pass originale a prezzo pieno e 25€ rispetto all’acquisto dei biglietti interi.

 I pass sono attualmente in promozione fino a esaurimento: terminata la disponibilità Early Bird, saranno acquistabili successivamente a tariffa ordinaria

 I nuovi Fringe Pass sostituiscono i vecchi carnet e ti permettono di acquistare e scegliere gli spettacoli in un secondo momento, senza dover definire tutto subito durante l’acquisto

 La scelta degli spettacoli per gli Early Bird Pass è già disponibile online tramite il codice abbonamento ricevuto via email dopo l’acquisto, nell’area dedicata SCELTA SPETTACOLI PASS su tofringe.vivaticket.it

 Potrai anche presentarti direttamente presso le location del Festival e utilizzare lì il tuo pass, ma in questo caso l’accesso sarà possibile solo fino a esaurimento posti

 Per gli spettacoli più richiesti, la prenotazione anticipata resta la soluzione migliore per assicurarti il posto

 Il Fringe Pass è valido per gli spettacoli in abbonamentoSono esclusi gli eventi speciali a pagamento

 Con il Fringe Pass è possibile selezionare un solo ingresso per ciascun titolo
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