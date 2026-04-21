ANTOLOGIA DANCO TRE SPETTACOLI DI E CON ELEONORA DANCO

dEVERSIVO

dal 22 al 24 aprile – ore 21

Da cui è tratto il film N-EGO, lo spettacolo racconta le vicissitudini tragicomiche di una performer alle prese con la conquista del palcoscenico. Ispirato all’opera di Robert Rauschenberg, si sviluppa su tre piani narrativi che intrecciano vita artistica e crisi personale. Un viaggio visionario tra Roma e i suoi contrasti, popolato da figure grottesche e memorabili, dove la scena diventa un flusso continuo di immagini e stati d’animo.

Durata: 65 minuti

SABBIA

25 aprile ore 19 – 26 aprile ore 17

Commissionato nel 2005 sul tema dell’omosessualità, Sabbia si ambienta in una spiaggia metafisica abitata da corpi, voci e identità sospese. Uno spettacolo intenso e senza tempo, che esplora il conflitto tra verità e maschera, tra desiderio e costrizione sociale. A distanza di oltre vent’anni dal debutto, mantiene intatta la sua forza evocativa.

Durata: 60 minuti

INTRATTENIMENTO VIOLENTO

dal 28 al 30 aprile – ore 21

Una composizione di testi, poesie, dialoghi e frammenti che restituiscono un ritratto pulsante della realtà urbana. La parola si fa corpo, ritmo, tensione. Tra ricordi, visioni e scorci di vita quotidiana, lo spettacolo si costruisce come una partitura scenica intensa e travolgente, dove ogni elemento – anche il più semplice – si trasforma in immagine.

Durata: 65 minuti