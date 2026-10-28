18 e 19 febbraio 2027 Teatro Olimpico, Roma

18 e 19 febbraio 2027 – Teatro Olimpico, Roma

PINK FLOYD LEGEND & GUY PRATT

Remembering Richard Wright

Al Teatro Olimpico di Roma due concerti dedicati a Richard Wright

insieme al bassista dei Pink Floyd dell’era post-WatersIl 18 e 19 febbraio 2027 i Pink Floyd Legend tornano al Teatro Olimpico di Roma con Remembering Richard Wright, un evento unico dedicato al tastierista e compositore che ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione del suono dei Pink Floyd, contribuendo con le sue armonie, le sue tastiere e le sue composizioni ad alcuni dei momenti più importanti della storia della band. A condividere il palco con i Legend sarà Guy Pratt, che dal 1987 è stato il bassista dei Pink Floyd, suonando al fianco di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, dal tour mondiale di A Momentary Lapse of Reason all’album e al tour di The Division Bell, fino agli album PULSE e The Endless River, e che nel 1996 divenne genero di Richard.

Remembering Richard Wright nasce dall’incontro tra i Pink Floyd Legend e Guy Pratt: insieme ripercorreranno alcune delle composizioni più significative di Wright e della formazione britannica, con brani tratti da album come The Piper at the Gates of Dawn, The Dark Side of the Moon e The Division Bell, mettendo al centro il contributo musicale di Wright e la straordinaria eredità sonora che ha lasciato nella storia della band.

«Richard Wright è stato il genio silenzioso che ha contribuito in modo determinante a plasmare il suono dei Pink Floyd, con la sua sensibilità, le sue armonie e la sua visione artistica. Remembering Richard Wright vuole essere per noi molto più di un concerto: un atto di gratitudine e un sincero omaggio a uno dei grandi artefici della storia dei Pink Floyd. Insieme a Guy Pratt vogliamo celebrare la sua eredità attraverso le composizioni che più ne raccontano la profondità, restituendo al pubblico almeno una parte della magia e della forza espressiva che hanno reso la sua musica immortale», raccontano i Pink Floyd Legend.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e voce) ed Emanuele Esposito (batteria) con Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Con oltre 200.000 spettatori negli ultimi anni, la band è riconosciuta dal pubblico e dalla critica come una delle formazioni di riferimento del panorama floydiano, grazie alla qualità e alla fedeltà delle sue interpretazioni.

Negli anni la band ha portato in scena grandi produzioni, tutte firmate Gilda Petronelli / Menti Associate, come Atom Heart Mother con coro e orchestra, The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Animals con la Battersea Power Station in mapping 3D e, più recentemente, l’opera rock The Wall. Nel corso della loro attività i Pink Floyd Legend hanno inoltre condiviso il palco con numerosi musicisti legati alla storia dei Pink Floyd, tra cui Ron Geesin, Gary Wallis e Harry Waters.

Pink Floyd Legend & Guy Pratt in “Remembering Richard Wright”

Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2027 – ore 20.30

Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17 – 00196 Roma

Info: biglietti@teatroolimpico.it – +39 349 2378200 / TicketOne.it

Da €33.40 + d.p.