La Compagnia delle Seggiole

I PROSSIMI APPUNTAMENTI · DA OTTOBRE AL NUOVO ANNO Si comincia a tavola.

Le storie continuano. Venerdì ci ritroviamo da Cordon Bleu per scoprire le bugie della cucina italiana, tra teatro e degustazione. Poi arrivano il Día de Muertos, i sessant’anni dell’Alluvione di Firenze e tante altre occasioni per condividere il teatro, fino a Capodanno. Si parte venerdì 30 ottobre · ore 20:00 SCOPRI LA SERATA DA CORDON BLEU

CORDON BLEU FIRENZE · VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00 L’inganno è servito Pasta, pizza e gelato: tre simboli della cucina italiana e le storie che li accompagnano. Alla Scuola Cordon Bleu torna il piccolo catalogo di bugie culinarie, con lettura drammatizzata e degustazione dei piatti raccontati. Il secondo appuntamento del ciclo.

Via Giusti 7, Firenze · € 40. SCOPRI LA SERATA DEL 30 OTTOBRE

31 OTTOBRE · ORE 21:00 / 1° NOVEMBRE · ORE 18:00 Día de Muertos A Badia a Settimo, il ricordo diventa racconto e musica dal vivo. Con Mariachi el Magnifico de Florencia, vi accompagniamo nella tradizione messicana del giorno dei morti. Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, Scandicci.

Intero € 20 · Ridotto € 17. DÍA DE MUERTOS · BIGLIETTI Scopri lo spettacolo

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00 Sotto una gran piova d’acqua… Per i 60 anni dell’alluvione di Firenze, torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata nata per il cinquantenario. Tre sguardi raccontano la città ferita e la sua rinascita. Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3

Biglietto unico € 15 · Circa 60 minuti. 4 NOVEMBRE · BIGLIETTI AL NICCOLINI Leggi la presentazione

DOMENICA 8 NOVEMBRE · PROSSIMO APPUNTAMENTO In sua movenza è fermo Il viaggio teatrale negli spazi segreti della Pergola continua.

Il percorso e tutte le domeniche della stagione Un sipario chiuso nasconde secoli di storie. Il nostro viaggio torna fra i mestieri della scena e gli ambienti della Pergola normalmente nascosti al pubblico. Domenica 8 novembre

Intero € 15 · Ridotto € 12

Durata: circa 1 ora e 15 minuti. Orari di partenza e disponibilità nella biglietteria ufficiale del Teatro della Toscana. Le visite proseguono fino a maggio 2027. 8 NOVEMBRE · ORARI E BIGLIETTI Il viaggio e tutte le domeniche della stagione

IL RITORNO · VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00 Digitale Purpurea Una commedia noir contro la violenza sulle donne.

Firenze, 1969. Due sorelle decidono di salvare la maggiore dall’uomo violento che sta per sposare. Il piano? Commettere un omicidio e rimanere impunite. La commedia di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna con un cast rinnovato al Teatro Niccolini. Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3

Platea € 20 · Palchi € 17 SPAZIO AI GIOVANI · STUDENTI E UNDER 25 A teatro a € 15 Il biglietto ridotto si acquista alla biglietteria del Teatro Niccolini, aperta dal martedì al sabato dalle 14:00 alle 19:00. 20 NOVEMBRE · ACQUISTA SU BOXOL Scopri il ritorno di Digitale Purpurea

31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027 L’Acqua Cheta al Niccolini Il vernacolo di Augusto Novelli, gli equivoci e la Firenze popolare: cominciate a immaginare il vostro Capodanno con le Seggiole. 31 dicembre · ore 19:00 e 22:00

3 e 6 gennaio · ore 17:00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze SCEGLI LA TUA REPLICA