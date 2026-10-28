La Compagnia delle Seggiole

I PROSSIMI APPUNTAMENTI · DA OTTOBRE AL NUOVO ANNO
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|I PROSSIMI APPUNTAMENTI · DA OTTOBRE AL NUOVO ANNO
Si comincia a tavola.
|SCOPRI LA SERATA DA CORDON BLEU
CORDON BLEU FIRENZE · VENERDÌ 30 OTTOBRE · ORE 20:00
L’inganno è servito
|Pasta, pizza e gelato: tre simboli della cucina italiana e le storie che li accompagnano. Alla Scuola Cordon Bleu torna il piccolo catalogo di bugie culinarie, con lettura drammatizzata e degustazione dei piatti raccontati.
Il secondo appuntamento del ciclo.
Día de Muertos
|DÍA DE MUERTOS · BIGLIETTI
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE · ORE 21:00
Sotto una gran piova d’acqua…
|Per i 60 anni dell’alluvione di Firenze, torniamo al Teatro Niccolini con la lettura drammatizzata nata per il cinquantenario. Tre sguardi raccontano la città ferita e la sua rinascita.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3
|4 NOVEMBRE · BIGLIETTI AL NICCOLINI
SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 20:30 · CENA-SPETTACOLO
Un grande… Pellegrino
|Una serata a tavola con Pellegrino Artusi: le ricette della tradizione incontrano letture teatrali, musica e il piacere di stare insieme. Da Cooking in Florence torna la Cena Artusiana, portata dopo portata.
Via Lapo da Castiglionchio 8, Firenze
Prenotazioni direttamente presso Cooking in Florence: info@cookinginflorence.it · 335 646 9869.
In sua movenza è fermo
Il viaggio teatrale negli spazi segreti della Pergola continua.
|Il percorso e tutte le domeniche della stagione
|Un sipario chiuso nasconde secoli di storie. Il nostro viaggio torna fra i mestieri della scena e gli ambienti della Pergola normalmente nascosti al pubblico.
Domenica 8 novembre
Orari di partenza e disponibilità nella biglietteria ufficiale del Teatro della Toscana. Le visite proseguono fino a maggio 2027.
|8 NOVEMBRE · ORARI E BIGLIETTI
Digitale Purpurea
Una commedia noir contro la violenza sulle donne.
La commedia di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna con un cast rinnovato al Teatro Niccolini.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3
Platea € 20 · Palchi € 17
|SPAZIO AI GIOVANI · STUDENTI E UNDER 25
A teatro a € 15
Il biglietto ridotto si acquista alla biglietteria del Teatro Niccolini, aperta dal martedì al sabato dalle 14:00 alle 19:00.
|20 NOVEMBRE · ACQUISTA SU BOXOL
L’Acqua Cheta al Niccolini
Il vernacolo di Augusto Novelli, gli equivoci e la Firenze popolare: cominciate a immaginare il vostro Capodanno con le Seggiole.
31 dicembre · ore 19:00 e 22:00
3 e 6 gennaio · ore 17:00
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze
|SCEGLI LA TUA REPLICA
La Congiura dei Pazzi: tutto esaurito!
Tutte le repliche sono sold out, comprese le due rappresentazioni offerte da Fondazione CR Firenze. Grazie per aver accolto con tanto entusiasmo questo viaggio nella storia di Firenze.
La Compagnia delle Seggiole
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
CF 94074850481 · P. IVA 02292990484