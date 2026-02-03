TEATRO AURORA – SCANDICCI

AURORADISERA 2026

Lunedì 9 febbraio, ore 21:15

NANCY BRILLI IN SCENA CON

IL PADRONE DI GIANNI CLEMENTI

Una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a regalare momenti di tenerezza e a indignare per la meschinità svelata dai personaggi, in una vera e propria girandola di emozioni

Lunedì 9 febbraio (ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo IL PADRONE di Gianni Clementi.

Si tratta del secondo appuntamento dell’edizione 2026 di AURORADISERA, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci.

Lo spettacolo

Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938 si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi.

L’azione si svolge nel 1956: nevica a Roma e le esitazioni di Marcello, ligio dipendente che mai aveva dubitato del ritorno del padrone, cominciano pian piano a sciogliersi sotto le certezze di Immacolata, sicura invece della sua morte. Proprio mentre si consolida la loro nuova condizione sociale ed economica, dopo tredici anni, il Padrone bussa alla porta per reclamare le sue proprietà. Immacolata, però, non intende rinunciare a quella vita cui, ben presto, si è abituata; convince, dunque, il marito a barricarsi in casa negandosi anche a conoscenti e amici. Sull’orlo di una crisi di nervi, dopo giornate trascorse come reclusi, la donna decide che l’unico modo per porre fine all’incubo sia eliminare il padrone ebreo. Da quel momento si succedono i colpi di scena, fino ad arrivare al finale della commedia con un evento tanto imprevedibile quanto inaspettato.

Il Padrone è uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, nel quale albergano diversi temi legati a un tempo apparentemente lontano che risultano ancora oggi tristemente attuali. È ambientato a metà degli anni Cinquanta con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti.

In uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia, la storia ruota intorno a due figure preminenti: il padrone ebreo, personaggio continuamente evocato, mai fisicamente presente in scena, e Immacolata, donna bellissima e volitiva, allo stesso tempo cinica e violenta, a sua volta vittima di un’infelicità che prova a mascherare con un’ostentata consapevolezza di sé.

Con una grande attenzione ai ritmi serrati e coinvolgenti e alla musica che porge il braccio alla prosa, viene posto in risalto il lato oscuro dei personaggi di una commedia noir che riesce a divertire per le situazioni al limite del grottesco, a creare suspense, a regalare momenti di tenerezza e a indignare per la meschinità dei personaggi, in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso.

La rassegna AURORADISERA prosegue domenica 22 febbraio: in scena MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITà con Francesco Piccolo e Pif. Il sipario si alza di nuovo giovedì 12 marzo per CENA CON SORPRESA con Tosca D’Aquino. Chiude la rassegna, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu con SFIDATI DI ME.

Nancy Brilli

IL PADRONE

di Gianni Clementi

regia Pierluigi Iorio

con Fabio Bussotti, Claudio Mazzenga

scene Alessandro Chiti

costumi Josè Lombardi

light designer Javier Delle Monache

aiuto regia Federico LaPera

produzione Società per Attori/Mielemovie

Apertura della cassa la sera degli spettacoli ore 19:30

Dove: Teatro Aurora, via San Bartolo in Tuto, 1 Scandicci (accesso lato bar), tel. 055 740677

biglietti

€ 17 intero

€ 14 ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci, soci Acli)

€ 8 possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop

Firenze

Prevendite online e altri punti vendita

Punti vendita circuito BoxOfficeToscana (055 210804 e www.boxofficetoscana.it)

Online Ticketone (https://www.ticketone.it/venue/teatro-aurora-24618/)

info

cultura@comune.scandicci.fi.it

toscanaspettacolo.it

comune.scandicci.fi.it