Vicenza

Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare al Castello di Thiene

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
186
Castello di Thiene Archibugio

Domenica 15 febbraio al Castello di Thiene debutta “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, spettacolo teatrale site specific della compagnia L’Archibugio.

Domenica 15 febbraio il Castello di Thiene ospita Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare, nuova produzione teatrale della compagnia L’Archibugio, in scena con uno spettacolo itinerante pensato appositamente per le sale storiche del Castello.

Contents
Domenica 15 febbraio al Castello di Thiene debutta “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, spettacolo teatrale site specific della compagnia L’Archibugio.Shakespeare e il Veneto: un progetto teatrale site specificIl Castello di Thiene come spazio scenico

Per la regia di Giovanni Florio, il progetto intreccia scene tratte da Otello, Il mercante di Venezia, La bisbetica domata e Romeo e Giulietta, componendo un percorso narrativo dedicato al tema dell’amore. La modalità site specific permette al pubblico di attraversare gli ambienti del Castello seguendo la drammaturgia, in un dialogo continuo tra testo teatrale, architettura e atmosfera.

Shakespeare e il Veneto: un progetto teatrale site specific

“Si consolida sempre più la collaborazione con la direzione artistica del Castello di Thiene – sottolinea Florio, in veste di regista – nel giorno seguente alla festa degli innamorati offriremo al pubblico un appassionato medley di scene iconiche che hanno l’amore per soggetto in una coinvolgente forma immersiva: prenderemo per mano gli spettatori accompagnandoli in un’altra epoca, quella di Shakespeare e delle ville venete. Questa è, a ben guardare, l’origine de L’Archibugio, compagnia fondata nel 2009 ma che, fino al 2012, non si è mai esibita sui palcoscenici dei teatri tradizionali, preferendogli luoghi intrisi di storia come ville, castelli e giardini di conturbante bellezza”.

“Il lavoro sviluppato con la compagnia L’Archibugio si inserisce nel percorso culturale del Castello – evidenzia Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – il teatro site specific mette in relazione testi e architettura, atmosfera e racconto, e permette al pubblico di attraversare le sale in modo nuovo. E poi c’è Shakespeare, che al Veneto ha affidato alcune delle sue storie più intense: un Veneto immaginato che, in occasione di San Valentino, torna a prendere forma nelle stanze del Castello di Thiene con un progetto pensato in modo rispettoso e coerente con l’identità del luogo”.

Il Castello di Thiene come spazio scenico

Lo spettacolo si terrà domenica 15 febbraio con cinque repliche, alle ore 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 e 21.00, nelle sale del Castello di Thiene, in Corso Giuseppe Garibaldi 2 (Vicenza). Il luogo è noto anche per essere stato set cinematografico nel 2004 per alcune riprese del film Il mercante di Venezia.

Biglietto intero 18 euro, ridotto 10 euro (12–18 anni).
È richiesto di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario prescelto.

Informazioni e prenotazioni:
www.castellodithiene.com

Ti Potrebbero Interessare Anche

Hoga Zait 2025: il festival cimbro si apre con riti e musica
KENN BAILEY
CucuFestival 2025: successo della XV edizione
Carpaneda Ecofestival 2025
Al CUCUFestival si parla di amore, tra musica, vino e libertà
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente La-Bayadere_Un-totale_ph-Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2023_ Teatro dell’Opera di Roma, La Bayadère di Benjamin Pech
Articolo successivo AURORADISERA 2026

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Performing, va oltre l’evento
Arte/Cultura Catanzaro
AURORADISERA 2026
Commedia Firenze
Castello di Thiene Archibugio
Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare al Castello di Thiene
Vicenza
La-Bayadere_Un-totale_ph-Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2023_
Teatro dell’Opera di Roma, La Bayadère di Benjamin Pech
Danza/Balletto Recensioni/Articoli Roma