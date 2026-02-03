Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare al Castello di Thiene

Domenica 15 febbraio al Castello di Thiene debutta “Storie d’amore nel Veneto di Shakespeare”, spettacolo teatrale site specific della compagnia L’Archibugio.

Per la regia di Giovanni Florio, il progetto intreccia scene tratte da Otello, Il mercante di Venezia, La bisbetica domata e Romeo e Giulietta, componendo un percorso narrativo dedicato al tema dell’amore. La modalità site specific permette al pubblico di attraversare gli ambienti del Castello seguendo la drammaturgia, in un dialogo continuo tra testo teatrale, architettura e atmosfera.

Shakespeare e il Veneto: un progetto teatrale site specific

“Si consolida sempre più la collaborazione con la direzione artistica del Castello di Thiene – sottolinea Florio, in veste di regista – nel giorno seguente alla festa degli innamorati offriremo al pubblico un appassionato medley di scene iconiche che hanno l’amore per soggetto in una coinvolgente forma immersiva: prenderemo per mano gli spettatori accompagnandoli in un’altra epoca, quella di Shakespeare e delle ville venete. Questa è, a ben guardare, l’origine de L’Archibugio, compagnia fondata nel 2009 ma che, fino al 2012, non si è mai esibita sui palcoscenici dei teatri tradizionali, preferendogli luoghi intrisi di storia come ville, castelli e giardini di conturbante bellezza”.

“Il lavoro sviluppato con la compagnia L’Archibugio si inserisce nel percorso culturale del Castello – evidenzia Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – il teatro site specific mette in relazione testi e architettura, atmosfera e racconto, e permette al pubblico di attraversare le sale in modo nuovo. E poi c’è Shakespeare, che al Veneto ha affidato alcune delle sue storie più intense: un Veneto immaginato che, in occasione di San Valentino, torna a prendere forma nelle stanze del Castello di Thiene con un progetto pensato in modo rispettoso e coerente con l’identità del luogo”.

Il Castello di Thiene come spazio scenico

Lo spettacolo si terrà domenica 15 febbraio con cinque repliche, alle ore 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 e 21.00, nelle sale del Castello di Thiene, in Corso Giuseppe Garibaldi 2 (Vicenza). Il luogo è noto anche per essere stato set cinematografico nel 2004 per alcune riprese del film Il mercante di Venezia.

Biglietto intero 18 euro, ridotto 10 euro (12–18 anni).

È richiesto di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario prescelto.

Informazioni e prenotazioni:

