“Amleto” al Castello di Thiene

Un nuovo appuntamento teatrale nelle sale del Castello di Thiene con la compagnia L’Archibugio: sabato 18 ottobre in scena l’“Amleto” di Shakespeare in un’originale forma itinerante.

Thiene (VI) – Il Castello di Thiene torna a farsi teatro con una nuova produzione site specific: sabato 18 ottobre la compagnia L’Archibugio porterà in scena un originale adattamento itinerante dell’“Amleto” di William Shakespeare, con tre repliche alle ore 16.30, 19.00 e 21.30.

Le sale e i corridoi della dimora quattrocentesca diventeranno il palcoscenico di un’esperienza teatrale che intreccia luci, ombre e suggestioni, trasformando la tragedia del principe di Danimarca in un viaggio dentro la coscienza e la memoria.

Fondata nel 2009, la compagnia leonicena rinnova così la collaborazione con la direzione artistica del Castello, come spiega il regista Stefano Florio: “Offriremo al pubblico il celebre dramma del Bardo in una forma immersiva, accompagnandolo in un’altra epoca: quella di Shakespeare e delle ville venete. L’Archibugio è nata proprio da questo legame con i luoghi storici, che diventano parte viva della narrazione”.

A sottolineare il valore di questa sinergia anche Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello: “La vita di una dimora storica passa anche per la sua apertura verso l’esterno. Concerti, spettacoli e visite guidate ci permettono di promuovere la cultura oltre la semplice conservazione. Siamo felici di ospitare nuovamente L’Archibugio, una compagnia che sa valorizzare la storia con autenticità e qualità”.

L’“Amleto” di L’Archibugio è costruito sul contrasto tra luce e penombra: un allestimento che invita gli spettatori a colmare i vuoti e a confrontarsi con le proprie ombre, come il protagonista della tragedia.

I biglietti (€16 intero, €10 ridotto dai 12 ai 18 anni) sono acquistabili sul sito www.castellodithiene.com.

È consigliato presentarsi 15 minuti prima dell’orario prescelto