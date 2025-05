Un capolavoro di Shakespeare tra le sale del Castello di Thiene

Un emozionante evento “immersivo” in cinque repliche, recitato nelle stanze più suggestive del leggendario castello gotico quattrocentesco

La compagnia leonicena L’Archibugio torna a stupire il pubblico con una rappresentazione itinerante de “Il Mercante di Venezia” di William Shakespeare. L’evento si terrà sabato 7 giugno in cinque repliche – ore 17, 18:30, 20, 21:30 e 23 – nelle suggestive sale del Castello di Thiene, in Corso Giuseppe Garibaldi 2 a Thiene, provincia di Vicenza, luogo carico di storia e fascino che nel 2004 era stato teatro per alcune riprese dell’emozionante trasposizione cinematografica del dramma, con protagonisti Al Pacino e Jeremy Irons.

Pluripremiata messinscena già vincitrice nel 2018 del concorso regionale Grotta Azzurra, la trasposizione archibugiera del classico shakespeariano per la regia di Giovanni Florio pulsa di un’ironia e una spregiudicatezza tutte mediterranee: la vicenda del mercante Antonio e del terribile contratto stipulato con l’ebreo Shylock viene narrata attraverso uno stile comico e leggero, caratterizzato esteticamente dalla mancanza della scenografia, scelta perfetta per questa speciale versione site specific, che enfatizza l’impressionante bellezza del Castello di Thiene, tra i maggiori capolavori dell’architettura gotica di tutto il Nordest.

Si tratterà dunque di una originale esperienza immersiva, che consentirà agli spettatori di seguire gli attori attraverso le diverse stanze del Castello, rendendo la rappresentazione ancor più coinvolgente e dinamica. Intrighi, passioni e vendette sono solo alcuni degli ingredienti di un appuntamento immancabile per gli amanti del teatro e della cultura, i quali vivranno un’esperienza unica in un’ambientazione da sogno.

Un capolavoro di Shakespeare tra le sale del Castello

«L’invito pervenutoci dalla direzione artistica del Castello di Thiene ci offre l’opportunità di ripensare il nostro Mercante in forma immersiva – sottolinea Florio, in veste di regista – perciò, prenderemo per mano il pubblico e lo accompagneremo in un’altra epoca: quella di Shakespeare e delle ville venete. Questa è, a ben guardare, l’origine de L’Archibugio, compagnia fondata nel 2009 ma che, fino al 2012, non si è mai esibita sui palcoscenici dei teatri tradizionali, preferendogli luoghi intrisi di storia come ville, castelli e giardini di conturbante bellezza»

Spettacolo, storia e bellezza: il Castello di Thiene si racconta

«La vita di una dimora storica – evidenzia Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – passa anche per la sua apertura verso l’esterno: concerti, spettacoli teatrali, visite guidate e altri appuntamenti culturali sono per noi strumenti fondamentali per una promozione culturale che vada oltre la semplice conservazione. Siamo felici di accogliere nuovamente una compagnia teatrale che fa della qualità e della valorizzazione storica il proprio tratto distintivo. Il Castello di Thiene non è soltanto un gioiello architettonico, ma un luogo vivo, capace di accogliere esperienze artistiche che dialogano con la sua bellezza e ne rinnovano il significato. Crediamo fortemente che ospitare eventi come questo sia il modo più autentico per restituire valore alla memoria del luogo, rendendola accessibile, condivisa e in continua trasformazione»

Biglietto intero euro 16, ridotto euro 10 (dai 12 a 18 anni) acquistabile al link https://www.castellodithiene.com/it/eventi/il-mercante-di-venezia

Necessario presentarsi alla location 15 minuti prima dell’inizio dell’orario prescelto.

Per informazioni e prenotazioni

info@castellodithiene.com