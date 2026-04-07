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“Offro io” con Antonella Questa

Redazione
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sabato 11 aprile alle 21.00
“La Bottega del caffé”, vincitore della rassegna Salviamo i Talenti al Teatro Vittoria di Roma
Teatro Eliseo, “I fratelli Karamazov” con Glauco Mauri e Roberto Sturno
Cattivi ragazzi
t di parteGhe Pensi Mi.e ti? – WAU! Milano
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