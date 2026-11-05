Castello di Thiene, Candle Night il 7 e 8 novembre 2026

Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 oltre 1.500 candele illuminano la dimora per due serate di visite guidate, con apertura straordinaria delle antiche cucine

Quando cala la sera, il Castello di Thiene si scopre alla luce delle candele. Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 il Castello propone “Candle Night al Castello: atmosfere del passato”: oltre 1.500 candele illuminano le sale, le scuderie e gli ambienti storici della dimora, accompagnando il pubblico in una visita guidata che, per l’occasione, comprende anche le antiche cucine, il cosiddetto cucinone, aperte in via straordinaria.

Il Castello di Thiene alla luce delle candele

È la luce a cambiare lo sguardo sugli spazi. Il chiarore delle candele fa emergere particolari delle decorazioni, profili degli arredi e dettagli delle architetture, lasciando altri elementi nella penombra. Anche gli ambienti già conosciuti acquistano un carattere diverso, più raccolto, e invitano a soffermarsi. Un’atmosfera da vivere lungo il percorso e da ricordare attraverso le fotografie.

La visita, della durata di un’ora, conduce alla scoperta del Castello e delle storie che nei secoli ne hanno animato gli ambienti. L’apertura del cucinone arricchisce l’itinerario con uno spazio legato alla vita quotidiana della dimora, accanto alle sale di rappresentanza e alle scuderie settecentesche.

La storia del Castello di Thiene

Costruito a partire dalla metà del Quattrocento per volontà di Francesco Porto, il Castello di Thiene unisce i caratteri del castello medievale a quelli del palazzo veneziano e della casa-fondaco, insieme residenza e luogo di commercio, documentando il passaggio verso la villa veneta. Ancora oggi proprietà privata dei Conti di Thiene, conserva sale arredate, ritratti di famiglia e affreschi di Giovanni Battista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo. Le scuderie, progettate da Francesco Muttoni nei primi anni del Settecento, conservano colonne in marmo rosso e putti della bottega dei Marinali.

Informazioni e biglietti

Le visite si svolgono sabato 7 novembre alle 18.00, alle 19.15 e alle 20.30 e domenica 8 novembre alle 17.30 e alle 18.45. L’evento è organizzato in collaborazione con Atmosfere Eventi e Madda Creazioni.

È consigliato l’acquisto in prevendita sul sito del Castello, a una tariffa più conveniente rispetto a quella applicata in loco. I biglietti sono disponibili anche all’ingresso, salvo disponibilità di posti, al costo di 22 euro intero e 10 euro ridotto per i bambini dai 6 ai 12 anni.

Informazioni

Castello di Thiene

Corso Garibaldi 2, Thiene (VI)

329 8541962

www.castellodithiene.com