Domenica 5 gennaio 2025

THEAMA TEATRO

Nuovo appuntamento con “Comicità e dintorni”, nell’ambito della

diciannovesima edizione della stagione di spettacolo al Teatro Spazio Bixio

MUTAZIONI 05 – Domenica 5 gennaio 2025 in scena

“La finta ammalata”: il Goldoni della compagnia Sottosopra

fa iniziare l’anno con una sana risata

Prima data nel nuovo anno per Mutazioni 05, stagione di spettacolo 2024-2025 del Teatro Spazio Bixio, promossa dal Comune di Vicenza e curata da Theama Teatro, in collaborazione con l'associazione FOR.THE. Sul palco del teatro in via Mameli 4, domenica 5 gennaio alle ore 21 sarà la volta de “La finta ammalata”, commedia di Carlo Goldoni nella spassosa rappresentazione della compagnia bagnolese Sottosopra, per la regia e ideazione di Eleonora Fuser. Opera buffa che mantiene la promessa di un sano umorismo in dialetto, “La finta

ammalata” ha per protagonisti Pantalone – vedovo che figura tra gli uomini più ricchi della città – e sua figlia Rosaura, da tempo ammalata di un malanno inspiegabile e apparentemente incurabile. Nonostante i molti tentativi del padre, nessun medico riesce a risanarla né a stilare una diagnosi chiara. Ben presto, però, risulta evidente che la malattia della ragazza è frutto di finzione: Rosaura è innamorata del proprio medico che viene a visitarla, il dottor Onesti, ma non osa dichiararsi. Pantalone chiama a consulto “luminari” famosi ma inetti, individui interessati solo al denaro e capaci, alla meglio, di usare un linguaggio arzigogolato. Alla fine, la finzione capricciosa di Rosaura verrà smascherata e perdonata, e l'onestà del dottor Onesti trionferà sulla falsità dei colleghi. Nonostante le prime perplessità e la differenza sociale, Pantalone e Onesti si lasceranno convincere a un fidanzamento: Rosaura otterrà così l’unica cura efficace per il suo disturbo.

Meticolosa nei costumi, serrata nel ritmo e interpretata con l’effervescenza tipica del miglior teatro comico, la commedia proposta dalla compagnia Sottosopra si avvale di un ulteriore espediente che ne accentua brillantezza e originalità: i ruoli maschili sono interpretati da donne e quelli femminili da uomini. Ciliegina sulla torta, le stravaganti maschere create dal maestro Giorgio De Marchi.

Biglietti: interi a 15 euro, 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate):

info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni aggiuntive su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4. Vicenza